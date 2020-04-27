Koronavirüsü yendi görevine döndü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüsü yendi görevine döndü

Koronavirüsü yendi görevine döndüİZMİR'de koronavirüsü yenen ve hastanedeki görevine geri dönen göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından, salgın nedeniyle bir çok işletmenin üretimi durdurduğunu ve insanların ekonomik kazançlarından mahrum kaldığını hatırlattı.

Koronavirüsü yendi görevine döndü
27.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:41

Koronavirüsü yendi görevine döndü

İZMİR'de koronavirüsü yenen ve hastanedeki görevine geri dönen göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından, salgın nedeniyle bir çok işletmenin üretimi durdurduğunu ve insanların ekonomik kazançlarından mahrum kaldığını hatırlattı. Sürecin bir seferberlik gerektirdiğine dikkat çeken Sertoğullarından, vatandaşlara "Kimse gerekli olmadıkça dışarı çıkmasın. Bu virüs kendi kendine gezme özelliğine sahip değil. İnsanlar birbirine bulaştırıyor. Gereksiz şekilde kalabalığa karışmayın" çağrısında bulundu.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından, 29 Mart'ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulmasının ardından tedavi ve karantina sürecini tamamlayıp hastanedeki görevine geri döndü. Tanıyı alınca, görevini yapamayacak olması nedeniyle büyük bir burukluk yaşadığını ifade eden Prof. Dr. Sertoğullarından, hizmetten geri kalmanın kendisini üzdüğünü dile getirdi. İlk koronavirüs hastasının 9 Mart'ta hastanelerine geldiğini anlatan Sertoğullarından, şikayetlerinin 29 Mart'ta başladığına dikkati çekip, "Hafif halsizliğim oldu ve eklem ağrılarım başlayınca hemen şüphelendim. Dünyadaki gelişmelerden bu hastalığın bulaşıcı olduğunu biliyorduk. Servislerimizde ilk günden beri hastamız vardı. Hastanemiz bu konuda çok büyük emek harcıyor. Hasta yükümüz azımsanamayacak düzeyde. Tüm bölümler olarak yükün altındaydık. 29 Mart'ta örneklerimi verdim. Tomografi çektirdim ve Kovid-19 ile uyumlu lezyon olunca kendimi izole ettim. Ertesi gün örneğim de pozitif gelince tedaviye başladım. 14 gün izole kaldım. Bu hastalık özellikle akciğeri etkiliyor. Göğüs hastalıkları uzmanı olarak akciğer hekimleriyiz. Akciğerde oluşan pinomaniyi takip ediyoruz" diye konuştu.

40 YAŞ ÜZERİNE UYARI

Aynı hastanede 5 yıldır görev yapan Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından, hastalığın hızlı bulaşması nedeniyle ilk günden itibaren önlemlerini aldıklarını ancak yine de birçok sağlık personelinin bu hastalığa yakalandığını belirtti. Herhangibir kronik rahatsızlığı olmadığını ve risk grubuna dahil olmadığını aktaran Sertoğullarından, "45 yaşındayım. Herkese bir uyarıda bulunmak istiyorum. 40 yaş ve üzeri çok rahat olmamalı. Eşlik eden bir hastalıkları olmasa da temkinli olsunlar. Günümüzde artık vakaların daha alt yaşlara doğru indiğini görüyoruz" dedi.

Teşhisinin ardından Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği tedaviye başladığını, 5 günlük tedavi, 14 gün ise karantinada kaldığını aktaran Prof. Dr. Sertoğullarından, şöyle devam etti:

"Bu tanıyı alınca açıkçası büyük bir burukluk yaşadım. Çünkü ülkemizde Kovid-19 salgını çok yeniydi, hastanemizde büyük yük vardı. Bu arada meslektaşlarımla sürekli iletişim halinde oldum. Onlara tecrübelerimi iletişim araçlarıyla da olsa ilettim. Bu bir seferberlik. Ülkemizde bir çok işletme üretimi durdurdu. İnsanlar ekonomik kazançtan mahrum kaldı. Sağlık endişesi var. Burada sağlıkçılar olarak bize düşen görev vardı. Bunu yapamamak beni biraz üzdü."

'TAVSİYELERE UYALIM'

Testlerinin negatif çıkması üzerine vakit kaybetmeden görevine döndüğünü ifade eden Prof. Dr. Sertoğullarından, Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamaya göre enfeksiyonu geçirenlerin de tekrar hasta olma riski bulunduğunu hatırlatarak "Daha uzun süre dinlenebilirdim. Hastane idaresi bunu önerdi. Ama vicdanen çalışma gereği hissettim. Çünkü hala salgın devam ediyor. Desteğe ihtiyaç var" dedi. Koruyucu önlemlere sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini vurgulayan Sertoğullarından, "Maske takmalıyız. Hastalarımızla temasa geçtiğimizde ciddi önlemler alıyoruz. Gözlüğümüzü, maskemizi ve siperliğimizi takarak hastanın yanına gidiyoruz. Hastanede sık sık el yıkamaya özen gösteriyor. Hastalarla iletişim halindeyken mesafemizi koruyoruz" diye konuştu. Sağlık personellerinin büyük bir özveriyle kendi hayatlarını riske atıp ailelerinden uzak kalarak hizmet verdiğine dikkat çeken Sertoğullarından son olarak şu uyarıları yaptı:

"Biz sağlık çalışanları olarak birçoğumuz kendi evlerimize gidemiyoruz. Ülkemizdeki sağlık yatırımları bizi avantajlı duruma getirdi. Acil sıkıntısı ve yoğun bakım eksiği yok. Halkımıza da çok büyük görevler düşüyor. Kimse gerekli olmadıkça dışarıda bulunmasın. Bu virüs kendi kendine gezme özelliğine sahip değil. İnsanlar birbirine bulaştırıyor. Gereksiz şekilde kalabalığa karışmayın. Yaşlı ve riskli insanlar kendini izole etsin. Dünyadaki tecrübelere göre biliyoruz ki bazı insanlar daha riskli. Vaka sayısı azalsa da bu önlemlere sıkı sıkıya bağlı kalınmalı. Tarih vermek zor ama haziran ayında daha da düşüş olacağını bekliyoruz. Ancak o tarihe kadar önlemleri bırakmayalım. Bakanlığın ve sağlık otoritelerinin tavsiyelerine uyalım."

Koronavirüsü yendi görevine döndü

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine 'Aptallar topluluğu' deyip engelledi Haberler
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu"...
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili açıklamaları nedeniyle Ankara Barosu'na soruşturma başlattı Haberler
Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili açıklamaları nedeniyle Ankara Barosu'na soruşturma...
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Haberler
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim Haberler
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Yasak sonrası Esenyurt'taki PTT kuyruğu havadan görüntülendi
Yasak sonrası Esenyurt'taki PTT kuyruğu havadan görüntülendi
Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, Ramazan'a özel beslenme ve menü tavsiyelerini paylaştı
Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, Ramazan'a özel beslenme ve menü tavsiyelerini paylaştı
Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı
Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı
18 yaşındaki Amerikan Futbolu oyuncusu Dexter Rentz, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
18 yaşındaki Amerikan Futbolu oyuncusu Dexter Rentz, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Maradona'nın futbol özlemi arttı: Kız arkadaşımı görecekmişim gibi hissediyorum
Maradona'nın futbol özlemi arttı: Kız arkadaşımı görecekmişim gibi hissediyorum
Vatandaşın balkondan çaldığı oyun havasına, ekipler oynayarak eşlik etti
Vatandaşın balkondan çaldığı oyun havasına, ekipler oynayarak eşlik etti
Türkiye'deki zorunlu karantina sürecinden çekinen Boateng, bir süre daha İtalya'da bekleyecek
Türkiye'deki zorunlu karantina sürecinden çekinen Boateng, bir süre daha İtalya'da bekleyecek
Trump, Sağlık Bakanı'nı görevden alacağı iddialarını yalanladı: Kargaşa ve kaos çıkarmak istiyorlar
Trump, Sağlık Bakanı'nı görevden alacağı iddialarını yalanladı: Kargaşa ve kaos çıkarmak istiyorlar
Otobüse çarpan araç sürücüsü, hakimiyetini kaybederek Aksaray Yeraltı Çarşısı'na uçtu
Otobüse çarpan araç sürücüsü, hakimiyetini kaybederek Aksaray Yeraltı Çarşısı'na uçtu
Emre Belözoğlu: 2002 Dünya Kupası'na giderken verdiğimiz sadaka, uçağın türbülans sonrası düşmesini engelledi
Emre Belözoğlu: 2002 Dünya Kupası'na giderken verdiğimiz sadaka, uçağın türbülans sonrası düşmesini engelledi
Suudi Arabistan'da reformlar devam ediyor: 18 yaş altı suçlulara idam cezası kaldırıldı
Suudi Arabistan'da reformlar devam ediyor: 18 yaş altı suçlulara idam cezası kaldırıldı
Haftalık burç yorumları 27 Nisan - 3 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 27 Nisan - 3 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Arabistan'da oynayan 3 Arjantinli futbolcu, ülkelerine gitmek isterken havaalanında mahsur kaldılar
Arabistan'da oynayan 3 Arjantinli futbolcu, ülkelerine gitmek isterken havaalanında mahsur kaldılar
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
TÜBİTAK Başkanı: Koronavirüs projelerine başvuranların 3'te 2'si kadın araştırmacı
TÜBİTAK Başkanı: Koronavirüs projelerine başvuranların 3'te 2'si kadın araştırmacı
Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevine döndü
Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevine döndü
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki
İstanbul'da bir kişinin yaralandığı silahlı çatışma kameraya yansıdı
İstanbul'da bir kişinin yaralandığı silahlı çatışma kameraya yansıdı
River Plate, futbolcu adaylarını WhatsApp üzerinden gelen videolardan izleyecek
River Plate, futbolcu adaylarını WhatsApp üzerinden gelen videolardan izleyecek
Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen şahıs hayatını kaybetti
Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen şahıs hayatını kaybetti
Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı
Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Fettah Can Rafet El Roman Serenay Sarıkaya Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Kadın Mayıs Avrupa Futbolcu
Şu an buradasınız: Koronavirüsü yendi görevine döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 15:37:24. #1.14#
title