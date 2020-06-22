Koronavirüsü yendi görevine başladı Yeni tip koronavirüsü yenen Suluova İlçe Nüfus Müdürü Mustafa Yangın (60) görevine başladı.

Yeni tip koronavirüsü yenen Suluova İlçe Nüfus Müdürü Mustafa Yangın (60) görevine başladı.

Yangın, AA muhabirine, sağlığı ile ailesi ve mesai arkadaşlarına yeniden kavuşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Hastalığı yenerek yeni bir hayata başladığını belirten Yangın, 27 Mart tarihinde grip ve nefes darlığı şikayetiyle önce Suluova Devlet Hastanesine ardından ise Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurduğunu belirtti.

Koronavirüs teşhisi konulmasının ardından tedaviye alındığını anlatan Yangın, "Yoğun bakım ünitesinde 10 gün boyunca solunum cihazına bağlı yaşam mücadelesi verdim. Çok şükür sağlığıma kavuştum, şimdi işimin başındayım." diye konuştu.

Türkiye'nin sağlık sisteminden övgüyle söz eden Yangın, tedavi sürecinde kendisiyle yakından ilgilenildiğini vurgulayarak maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Kaynak: AA