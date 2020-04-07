Koronavirüsü yendi, alkışlarla uğurlandı Koronavirüsü yendi, alkışlarla uğurlandıDENİZLİ'deki özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören 32 yaşındaki kadın hastalığı yenmesinin ardından alkışlar eşliğinde uğurlandı.

Koronavirüsü yendi, alkışlarla uğurlandı

DENİZLİ'deki özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören 32 yaşındaki kadın hastalığı yenmesinin ardından alkışlar eşliğinde uğurlandı. Denizli'de yaşayan 32 yaşındaki Pınar Ekiz, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle kentteki özel bir hastaneye başvurdu. Burada koronavirüs şüphesi taşıyan Ekiz'e yapılan test pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alınan Ekiz, 1 hafta sonra sağlığına kavuştu. Hastalığı atlatmanın sevincini yaşayan Ekiz, bugün doktorlar ve sağlık çalışanları tarafından alkışlar arasında taburcu edildi. Ambulansla yaşadığı eve götürülen Ekiz'in 14 gün süreyle kendisini izole edeceği öğrenildi. Koronavirüsü yendiği için mutlu olduğunu belirten Ekiz, tedavisine yardımcı olan sağlık personellerine teşekkür etti. Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Uğur Kulalı, hastalarını sağlıklı bir şekilde taburcu ettiklerini ifade ederek, "Hastamızın yurtdışı teması yoktur. Enfeksiyon kaynağı iş yeri olarak görünüyor. Sosyal mesafenin önemi burada bir kez daha ortaya çıkıyor. Hastamızın tedavisi başarıyla tamamlandı" dedi.

Kaynak: DHA