Koronavirüsü yendi, alkışlarla uğurlandı DENİZLİ'deki özel hastanede koronavirüs tedavisi gören 32 yaşındaki Pınar Ekiz, hastalığı yenmesinin ardından alkışlarla uğurlandı.

DENİZLİ'deki özel hastanede koronavirüs tedavisi gören 32 yaşındaki Pınar Ekiz, hastalığı yenmesinin ardından alkışlarla uğurlandı.

Denizli'de oturan Pınar Ekiz, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle kentteki özel hastaneye başvurdu. Burada koronavirüs şüphesi taşıyan Ekiz'e yapılan test pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan Ekiz, 1 hafta sonra sağlığına kavuştu. Hastalığı atlatmanın sevincini yaşayan Ekiz, bugün doktorlar ve sağlık çalışanlarınca alkışlar arasında taburcu edildi. Ambulansla yaşadığı eve götürülen Ekiz'in 14 gün süreyle kendini izole edeceği öğrenildi. Koronavirüsü yendiği için mutlu olduğunu belirten Ekiz, tedavisine yardımcı olan sağlık personeline teşekkür etti. Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Uğur Kulalı, hastalarını sağlıklı bir şekilde taburcu ettiklerini ifade ederek, "Hastamızın yurt dışı teması yoktur. Enfeksiyon kaynağı iş yeri olarak görünüyor. Sosyal mesafenin önemi burada bir kez daha ortaya çıkıyor. Hastamızın tedavisi başarıyla tamamlandı" dedi.

Kaynak: DHA