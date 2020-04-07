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Cihan Yılmaz, İstanbul, Samsun, Sinop, Güncel

Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi

SAMSUN'da koronavirüs tedavisi gören Cihan Yılmaz (55), 17 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

07.04.2020 16:11 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:12
Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi

SAMSUN'da koronavirüs tedavisi gören Cihan Yılmaz (55), 17 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Yılmaz, alkışlarla taburcu edildi.

İstanbul'da yaşayan ve memleketi Sinop'un Ayancık ilçesine gelen Cihan Yılmaz, rahatsızlanınca hastaneye gitti. Hipertansiyon hastası olan Yılmaz yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca Medikal Park Samsun Hastanesi'ne yatırıldı. 17 günlük tedavisinin ardından Yılmaz, sağlığına kavuştu. Yılmaz, alkışlarla taburcu edildi. Tüm sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştığını ifade eden Yılmaz, doktorlara ve sağlık görevlilerine teşekkür etti. 


Kaynak: DHA

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