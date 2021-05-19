Koronavirüsü unuttular, Beylikdüzü'nde denize girdiler
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Koronavirüsü unuttular, Beylikdüzü'nde denize girdiler

Koronavirüsü unuttular, Beylikdüzü'nde denize girdiler
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beylikdüzü'nde havaların sıcak olmasının da etkisi ile vatandaşlar sahile akın etti.

Beylikdüzü'nde havaların sıcak olmasının da etkisi ile vatandaşlar sahile akın etti. Havanın sıcak olması ile koronavirüsü unutan bazıları denize girdi.

Beylikdüzü'nde güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, koronavirüse rağmen sahile akın etti. Bazıları oturup piknik yaparken, yer yer sosyal mesafe ve maske kuralını da hiçe sayıldı. Bazı kişiler ise denize girdi.

 


- İstanbul
Koronavirüsü unuttular, Beylikdüzü'nde denize girdiler
Koronavirüsü unuttular, Beylikdüzü'nde denize girdiler
Koronavirüsü unuttular, Beylikdüzü'nde denize girdiler
Koronavirüsü unuttular, Beylikdüzü'nde denize girdiler
Koronavirüsü unuttular, Beylikdüzü'nde denize girdiler
Koronavirüsü unuttular, Beylikdüzü'nde denize girdiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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