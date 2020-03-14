KORONAVİRÜSÜ TATİLİNDE ÇOCUKLAR AİLE BÜYÜKLERİNE EMANET
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Koronavirüs, DHA, Güncel

KORONAVİRÜSÜ TATİLİNDE ÇOCUKLAR AİLE BÜYÜKLERİNE EMANET

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL, DHAKoronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından çocuklarına bakıcı bulamayan ebeveynlerin kimileri çocuklarıyla beraber işe giderken, kimileri de çocuklarını aile büyükleri olan anneanne veya...

14.03.2020 18:28 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:28
KORONAVİRÜSÜ TATİLİNDE ÇOCUKLAR AİLE BÜYÜKLERİNE EMANET

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL, DHA

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından çocuklarına bakıcı bulamayan ebeveynlerin kimileri çocuklarıyla beraber işe giderken, kimileri de çocuklarını aile büyükleri olan anneanne veya babaannelerine emanet ediyor. Talebin artması üzerine bakıcı ücretlerinin de arttığı iddia ediliyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 16 Mart itibarıyla ara verildi. Öğrenciler 23 Mart'tan itibaren evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecek. Okulların tatil edilmesiyle birlikte pek çok öğrenci evde olacak. Çalışan ebeveynler, çocuklarını genellikle aile büyükleri olan anneanne ve babaannelerine bırakacaklarını ifade ederken, bırakacak yakını olmayanlar ise mecburen bakıcı bulmaya çalışıyor. Artan talep ile birlikte bakıcı fiyatlarının da arttığı iddia ediliyor.3'ncü sınıf öğrencisi olan oğlunu iş yerine götürdüğünü söyleyen Özlem Bektaş, "Bırakılacak bir yer yoksa eğer müsait olan kişiler yanında işe götürüyor. Ben yanımda işe götürüyorum, ya da annem uygunsa anneme bırakıyorum. Başka alternatif yok çünkü" dedi.Serkan Gültekin ise, "Biz biraz şanslıyız galiba. Anneannesi ve dedesi yakında oturuyor. Onlara bırakıyoruz. Biz çalışıyoruz. Orada kalacak, derslerini takip edecek. Dedesi ve anneannesi risk grubunda olduğunun farkında onlar da dikkat edecek. Fazla dışarı çıkmıyorlar evde olacak. Nisan sonuna kadar böyle idare edeceğiz" diye konuştu.4'ncü sınıfa giden kızına babaannesinin bakacağını söyleyen Ümran Özgen ise, "Yapacak bir şey yok tedbirimizi aldık bekliyoruz. Onlar da risk grubunda ama dikkat edecekler" dedi.

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Kaynak: DHA

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