Koronavirüsü nedeniyle Batı Şeria ile Ürdün arasındaki sınır kapısı kapatıldı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sınır kapısından görüntüler Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) mücadele kapsamında, Ürdün ile Filistinlilerin yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria arasındaki El-Kerame Sınır Kapısı kapatıldı.
10.03.2020 22:55 | Son Güncelleme: 10.03.2020 22:56
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sınır kapısından görüntüler Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) mücadele kapsamında, Ürdün ile Filistinlilerin yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria arasındaki El-Kerame Sınır Kapısı kapatıldı. Sınır kapısına gelen bazı vatandaşlar, Ürdün tarafına geçemediler.
Kaynak: AA
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