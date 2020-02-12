Koronavirüsü masaya yatırılıyor

12.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:06

Akademik Tarih, Eğitim ve Kültür Derneği(Akademik Der) ve Ege Üniversitesi Yardım Derneği ile Bornova Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Koronavirüsü panelinde, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Candan Çiçek ve Prof. Dr. Ramazan İnci, başta Çin olmak üzere tüm ülkeleri teyakkuz durumuna geçiren virüs bütün yönleriyle tartışılacak.

AKADEMİK DER Başkanı Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Kavaklı; 17 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 18.00'da, Bornova Büyükpark Nikâh Dairesi Salonunda, "Koronavirüs 2019: Söylentiler ve Gerçekler" başlığını taşıyan panelde; hastalığın sebepleri, bulaşma ve korunma yollarının tartışılacağını belirtti. Yrd. Doç. Dr. Kavaklı, halka açık olarak gerçekleştirilecek panelin ücretsiz olacağını ifade etti.

Kaynak: Bültenler