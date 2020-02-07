Koronavirüsü ilk tespit eden ve uyarıda bulunan Çinli doktorun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
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Koronavirüsü ilk tespit eden ve uyarıda bulunan Çinli doktorun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Koronavirüs tehlikesini ilk tespit eden ve uyarıda bulunması sonrası Vuhan'daki polisler tarafından ifadesi alınan Çinli doktor Li Vınliyan'ın (Wenliang) ölümü sebebiyle soruşturma başlatıldı. 34 yaşındaki doktor 30 Aralık'ta koronavirüs tehlikesini tespit yakın çevresine uyarıda bulunmuştu

07.02.2020 10:41 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:41
Koronavirüsü ilk tespit eden ve uyarıda bulunan Çinli doktorun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

tehlikesini ilk tespit eden ve uyarıda bulunması sonrası Vuhan'daki polisler tarafından ifadesi alınan Çinli doktor Li Vınliyan'ın (Wenliang) ölümü sebebiyle soruşturma başlatıldı.


34 yaşındaki doktor Çin Devlet Başkanı 'in resmi açıklamasından 3 hafta önce koronavirüs tehlikesini vermiş, ancak tedavi etmeye çalıştığı bir hastadan bulaşan virüs sebebiyle cuma günü hayatını kaybetmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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