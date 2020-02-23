Koronavirüsü ilk kez dünyaya duyuran Çinli gazeteciler birer birer ortadan kayboluyor
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Koronavirüsü ilk kez dünyaya duyuran Çinli gazeteciler birer birer ortadan kayboluyor

Koronavirüs salgınını ve Çin hükümetinin virüsle mücadele şeklini dünyaya anlatan gazeteciler ardı ardına ortadan kayboluyor. Koronavirüs krizi, ülkedeki basın özgürlüğü tablosunu gözler önüne seriyor.

23.02.2020 18:41 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:41
Koronavirüsü ilk kez dünyaya duyuran Çinli gazeteciler birer birer ortadan kayboluyor

salgınını ve Çin hükümetinin virüsle mücadele şeklini dünyaya anlatan gazeteciler birer birer ortadan kayboluyor. Koronavirüs krizi ülkedeki basın özgürlüğü tablosunu gözler önüne seriyor.


Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 500'e, virüsten etkilenenlerin sayısıysa 79 bine yaklaştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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