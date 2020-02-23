Koronavirüsü ilk kez dünyaya duyuran Çinli gazeteciler birer birer ortadan kayboluyor
Koronavirüs salgınını ve Çin hükümetinin virüsle mücadele şeklini dünyaya anlatan gazeteciler ardı ardına ortadan kayboluyor. Koronavirüs krizi, ülkedeki basın özgürlüğü tablosunu gözler önüne seriyor.
Koronavirüs salgınını ve Çin hükümetinin virüsle mücadele şeklini dünyaya anlatan gazeteciler birer birer ortadan kayboluyor. Koronavirüs krizi ülkedeki basın özgürlüğü tablosunu gözler önüne seriyor.
Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 500'e, virüsten etkilenenlerin sayısıysa 79 bine yaklaştı. Euronews.com'da Görüntüle