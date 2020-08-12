KORONAVİRÜSÜ GRİP VE ZATÜRREYLE KARIŞTIRMAMAK İÇİN AŞI YAPTIRIN Havaların soğumasıyla birlikte uzmanlar, koronavirüs vakalarında artış bekliyor.

Havaların soğumasıyla birlikte uzmanlar, koronavirüs vakalarında artış bekliyor. Ancak eylül-ekim aylarında grip vakalarının da artmasıyla tablo daha da ciddileşebilir. Koronavirüs salgınıyla mücadele esnasında grip ve zatürre hastalarının önüne geçmek adına aşı yaptırılması gerektiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murtaza Çit, "Grip olan kişiler 'koronavirüs oldum' diye hastaneye başvurabilir. Bunlarla karşılaşmamak için vatandaşlar, eylül ayı itibariyle grip aşısı yaptırmalı. Koronavirüs akciğerleri tutuyor, dolayısıyla zatürreyle karışabilir. Bağışıklığı zayıf kişiler bu aşıyı yaptırmalı" uyarısında bulundu.

Yaz ayıyla birlikte koronavirüs vakalarında artış yaşanmaya başladı. Ancak uzmanlar, havaların soğumasıyla birlikte tablonun daha kötüye gitmesinden endişeli. Eylül ayıyla birlikte görülmeye başlayan grip vakaları toplumu yakından ilgilendiriyor. Bu yıl koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları, grip aşısını önererek iki hastalığın birbiriyle karışmasının önüne geçmeyi amaçlıyor. 'Her yıl Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyeleri ile içeriği hazırlanan grip aşısı için ekim-kasım ayları öneriliyor. Aşılanmayanlar kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabiliyor.

GRİP İLE KORONAVİRÜS SEMPTOMLARI BENZERLİK GÖSTERİYOR

Koronavirüs ile grip semptomlarının benzerliğine dikkat çeken Medicana International İstanbul Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murtaza Çit, "Grip aşısını her sene öneriyoruz ancak koronavirüs salgınıyla birlikte aşının önemi bu sene daha da arttı. Koronavirüsle mücadele ederken ek olarak bir de griple uğraşmayalım istiyoruz. Koronavirüs semptomları griple benziyor. Dolayısıyla insanlar griple koronavirüsü karıştırabilir. Grip olan kişiler 'koronavirüs oldum' diye hastanelere başvurabilir. Bunlarla karşılaşmamak için eylül ayı itibariyle grip aşılarını yaptırmak gerekiyor. Bu aşıyla birlikte kişinin grip hastalığına yakalanma riskini en aza indirebiliriz. Bu sayede koronavirüsle de daha iyi bir şekilde mücadele etmiş oluruz. Mutlaka grip aşımızı yaptıralım. Grip özellikle okul ortamında çok daha hızlı yayılıyor. Bu nedenle ailelere tavsiyem çocuklarına grip aşısı yaptırmaları" dedi.

GRİP AŞISI KORONAVİRÜSTEN KORUMAZ İKİ HASTALIĞI KARIŞTIRMAMIZI ENGELLERAşının önceki yılın virüsüne göre hazırlandığına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Murtaza Çit, "Aşıların ne zaman geleceğini şu anda bilmiyoruz. Genelde eylül-aralık aylarında aşılar Türkiye'de oluyor. Sağlık Bakanlığı'nın da önerisi o yönde aşıların bu aylar içerisinde yapılması gerekiyor. Aşıyı herkes yaptırabilir. Özellikle bağışıklığı düşük, kronik hastaları olan kişiler, yaşlılar, kortizon türevi ilaç kullananların aşı yaptırmasını daha çok öneriyoruz. Aşı önceki yılların virüsleri ile hazırlanıyor. Grip virüsü kendisini her sene genetik olarak değiştiriyor. Dolayısıyla önceki yılların aşıları bu yıl için geçersiz olacak. Aşı olmamıza rağmen de grip olabiliriz. Aşılar bizi gripten yüzde yüz korumasa da büyük oranda gripten korur. Gribi de daha hafif atlatmamıza yardımcı oluyor. Ancak grip aşısı, kişiyi koronavirüs salgınına karşı korumaz. İki hastalık farklı virüslerden kaynaklanıyor. Ancak gripten korunarak iki hastalığın birbirine karışmasını önlemiş oluruz" değerlendirmesinde bulundu.BAĞIŞIKLIĞI ZAYIF OLAN KİŞİLERE ZATÜRRE AŞISIZatürre aşısının ise grip aşısı gibi herkese önerilmediğini açıklayan Dr. Öğr. Üyesi Çit, şu uyarılarda bulundu:

"Daha çok bağışıklık sistemi düşük, 65 yaş üstü hastalara, kronik hastalığı olanlara, 2 yaşından küçük bebeklere, dalağı alınmış kişilere, organ nakli olan hastalara, kortizon kullananlara, bağışıklığı düşük olanlara öneriyoruz. Kış ayı öncesi zatürre aşısı yaptırılabilir. Koronavirüs akciğerleri tutuyor, dolayısıyla Kovid Pnömonisi dediğimiz ciddi bir akciğer rahatsızlığı yapıyor. Semptom olarak normal zatürre ile karışabiliyor. İkisinde de öksürük, yüksek ateş, göğüs, sırt ağrısı olabiliyor. Bunlar karışabilecek semptomlar. O nedenle zatürre aşısının özellikle bağışıklığı zayıf kişilere yapılması çok önemli. Tedbirlerimizi aksatmadan uygulamalıyız. Maske, mesafe, temizlik ve hijyene muhakkak dikkat etmeliyiz. Grip ve zatürre aşısı yaptırarak kişisel önlemimizi almalıyız. Diğer virüslere karşı kendimizi koruyup koronavirüsle daha güçlü şekilde savaşmalıyız."

- İstanbul

Kaynak: DHA