Koronavirüsü fırsat bilerek hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'te koronavirüs nedeniyle kapalı olan kafelerde elektronik eşya hırsızlığı yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.

GAZİANTEP'te koronavirüs nedeniyle kapalı olan kafelerde elektronik eşya hırsızlığı yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan 4 kafeden farklı zamanlarda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İşyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler 3 şüpheliyi evlerine yapılan operasyon ile gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 'si tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA