Koronavirüsü Biyoçeşitliliği Artıracak Uzmanlar koronavirüs nedeniyle deniz ulaşımında azalma meydana geldiğini ve bu durumun deniz kirliliğini azalttığını ifade ederken, uzun vadede biyoçeşitliliğin de artmasını beklediklerini belirtiyor.

Uzmanlar koronavirüs nedeniyle deniz ulaşımında azalma meydana geldiğini ve bu durumun deniz kirliliğini azalttığını ifade ederken, uzun vadede biyoçeşitliliğin de artmasını beklediklerini belirtiyor. Pandemi haline gelen virüs salgını nedeniyle bütün dünyada yoğun sosyal izolasyon önlemleri alınmaya başladı. Önlemler kapsamında üretimden tüketime kadar pek çok alanda faaliyetler durma noktasına geldi. Bu durum ise çevre kirliliğini olumlu yönde etkiledi. Ulaşımın durma noktasına gelmesi, deniz faaliyetlerinin ciddi oranda azalması, hem çevre kirliliğinde hem de deniz kirliliğinde genel bir azalmaya neden oldu. Kirlilikte meydana gelen azalmayla birlikte uzmanlar biyoçeşitlilikte uzun vadede bir artış görmeyi beklediklerini ifade etti. Sosyal izolasyon nedeniyle boş kalan doğayı, doğal yaşamın doldurduğunu ifade eden uzmanlar, Dünya'nın kendi kendini onardığını belirtti. Araçlardan salınan azotdioksit gazında azalma, insanların çevreye verdiği tahribatın azalması, deniz faaliyetlerinde yaşanan azalma, doğanın kendi kendini onarması için bir fırsat doğurdu. Koronavirüsü Doğaya Kendi Kendini Onarması için Fırsat Verdi

Uzmanlar sulak alanlarda flamingo, martı, ördek gibi kuşların popülasyonlarında artış gözlemlediklerini ifade ederken, İstanbul boğazında ve sahillerde de yunusların göründüğü kayda geçti. Doğanın kendi kendini onarmasının bir sonucu olarak gelecek dönemlerde Türkiye denizlerinde balık sayısında ve çeşitliliğinde ciddi oranda artış bekleniyor.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Balıkçılık ve Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Firdes Saadet Karakulak, konuyla ilgili gözlemlerini aktarırken, koronavirüsü öncesinde, balıkçıların salya ya da lez olarak adlandırdığ, fitoplankton olarak bilinen tek hücreli organizmaların ciddi oranda artması sorunu ile karşı karşıya olduklarını belirtti. Musilaj olarak da ifade edilen olay sonucunda denizlerde ciddi oranda oksijen oranında azalma meydana geliyor ve balıkçılar faaliyetlerini durdurmak zorunda kalıyor. Karakulak, salgın sonrasında musilaj olayında ciddi oranda bir azalma gözlendiğini ve denizin oksijen seviyesinde sevindirici bir artış kaydettiklerini ifade etti. Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü, doğanın kendi kendini onarması için bir fırsat gibi görünüyor.