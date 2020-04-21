Koronavirüsü Bağışıklık Belgesi, Kısıtlamaları Azaltmak için Yeterli mi? Pandemi haline gelen koronavirüsüyle ilgili bazı ülkeler antikor testleri gerçekleştiriyor ve vücudunda yeterli sayıda antikor bulunan vatandaşlara bağışıklık belgesi veriyor.

Pandemi haline gelen koronavirüsüyle ilgili bazı ülkeler antikor testleri gerçekleştiriyor ve vücudunda yeterli sayıda antikor bulunan vatandaşlara bağışıklık belgesi veriyor. Peki, bağışıklık belgesi koronavirüsünden korunmak, sosyal kısıtlamaları azaltmak için yeterli oluyor mu?

Uzmanlar koronavirüsüne karşı bağışıklı belgesi alan kişilerin sosyal kısıtlamaları azaltabileceklerine dair yönlendirmeler konusunda, hükümetlerin aceleci davrandığını düşünüyor. Koronavirüsüne karşı alınan önlemler sonucunda ekonomi ciddi boyutlarda olumsuz etkilenirken, işsizlik sorunu baş göstermeye başladı. Hükümetler bu sorunları daha da büyümeden çözebilmek için koronavirüsü önlemlerini sonlandırabilmenin yolunu arıyor. Avusturya, virüse karşı alınan önlemlerle ilgili olarak hafifletme kararı aldı. Almanya'da benzer bir şekilde, tedbirli davranarak kısıtlamaları gevşeteceğini açıkladı. Kısıtlamaların gevşetilebileceğini açıklayan bir başka ülke ise Amerika Birleşik Devletleri oldu. Koronavirüsü vaka ve ölü sayılarının çok da yüksek olmayan ülkeler haricinde, vaka ve ölü sayıları ciddi oranlarda olan ülkelerde de kısıtlamaların nasıl gevşetilebileceği konuşulmaya başlandı.

Covid-19 salgınından ciddi şekilde etkilenen İtalya ve İspanya hükümetleri, vaka ve ölüm sayılarının düşüşe geçmesiyle birlikte, koronavirüsüne karşı aldıkları önlemleri ne şekilde gevşetebileceklerini, önlemler nedeniyle finansal ve psikolojik açıdan zorluk yaşayan vatandaşların nasıl sakinleştirilebileceğini konuşuyor.

Bağışıklık Belgelemesi Kısıtlamaları Azaltmak için Yeterli Değil

Hükümetler, koronavirüsü önlemlerini azaltarak hayatın normale dönmesi için bağışıklık belgelemesi uygulamasını devreye sokmaya başladı. Koronavirüsüne yakalanıp iyileşen kişilerde antikor testi yapılıyor ve kişinin uygun olması durumunda bağışıklık sertifikası ile belgelendiriliyor. Bağışıklık sertifikasına sahip olan kişilerin ise normal hayatlarına geri dönebileceği söyleniyor. İtalya ve Çin'de bir süredir geliştirme aşamasında olan bu uygulama vatandaşların kısa sürede normal hayatlarına kavuşmalarını amaçlıyor. Bağışıklık belgeleme yöntemiyle ilgili açıklama yapan uzmanlar, bu durumun hükümetler tarafından koronavirüsü önlemlerinin hemen kaldırılması için kullanılabileceğini ve tehlike teşkil ettiğini ifade ediyor. Güvensiz bir toplumun işareti olarak görülen bağışıklık belgeleme yönteminin toplumu hayatına normal olarak devam edebilenler ve edemeyenler şeklinde ikiye ayırabileceği söyleniyor.