Son dakika! KORONAVİRÜSÜ ATLATTI, 1 HAFTA SONRA YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU - Haberler
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Son dakika! KORONAVİRÜSÜ ATLATTI, 1 HAFTA SONRA YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika! KORONAVİRÜSÜ ATLATTI, 1 HAFTA SONRA YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

Son dakika gelişmesine göre BURSA'da Nihal Arslan (39), annesi tarafından yatağında ölü bulundu.

BURSA'da Nihal Arslan (39), annesi tarafından yatağında ölü bulundu. Vücudunda darp ya da kesi izi olmayan Arslan'ın, 1 hafta önce koronavirüsü atlattığı öğrenildi.

Osmangazi ilçesine bağlı Hamitler Mahallesi'nde oturan Nihal Arslan, iddiaya göre, annesi tarafından odasında hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arslan'ın 1 hafta önce koronavirüsü atlattığı öğrenilirken, vücudunda darp ya da kesi izine rastlanılmadı. Nihal Arslan'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. (DHA)

Son dakika! KORONAVİRÜSÜ ATLATTI, 1 HAFTA SONRA YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

Son dakika! KORONAVİRÜSÜ ATLATTI, 1 HAFTA SONRA YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

Son dakika! KORONAVİRÜSÜ ATLATTI, 1 HAFTA SONRA YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

Son dakika! KORONAVİRÜSÜ ATLATTI, 1 HAFTA SONRA YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

Son dakika! KORONAVİRÜSÜ ATLATTI, 1 HAFTA SONRA YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

Son dakika! KORONAVİRÜSÜ ATLATTI, 1 HAFTA SONRA YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

Son dakika! KORONAVİRÜSÜ ATLATTI, 1 HAFTA SONRA YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel

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