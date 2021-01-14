Koronavirüsü atlatan Hadise yaşadığı zor günleri atlattı: Tek başıma kaldım dört hafta öksürdüm!

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan Hadise, evinde gördüğü tedavinin ardından hastalığı atlatmıştı. Şarkıcı, koronavirüs nedeniyle kendisinde başka bir hastalığın da ortaya çıktığını söyledi.

"KORONAYI ATLATTIM AMA ANKSİYETE KALDI"

Korona endişesinin kendisinde anksiyete (kaygı bozukluğu) hastalığına yol açtığını belirten sanatçı, şunları söyledi:

"Benim için zor bir süreçti. Hastanelik olmadım. Bu süreci daha zor durumda hastanelerde geçiren insanları görünce şükrettim. 2 hafta kendi evimde tek başıma kaldım. 4 hafta boyunca öksürdüm. Başım çok fena ağrıdı. Kusmalarım çok oldu. 5. günümde tat ve koku almamaya başladım. Asıl beni mahveden korku oldu. Televizyonlarda sürekli izlediğimiz o kötü görüntüler beni panikletti. Endişeden anksiyete oldum. Öksürük geçmiyor. Acaba sesimi etkileyecek mi, şarkı söyleyebilecek miyim? şeklinde kafamda deli sorular vardı. Neyse ki koronayı atlattım. Ama anksiyete kaldı."

MOR ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Reklam çekimlerinden fotoğraflarını paylaşan ünlü şarkıcı Hadise, "Çok yakında" notunu yazarken mor elbisesiyle göz kamaştırdı. Paylaşımın yoruma kapalı olması da dikkat çekti.

ANKSİYETE (KAYGI BOZUKLUĞU) NEDİR?

Anksiyete veya endişe; hoş olmayan bir iç çatışma durumu ile karakterize edilen, sıklıkla ileri geri ilerleme gibi sinirsel davranışların eşlik ettiği bir duygu. Duygusal açıdan ise korku ve panik hissine neden olur. Kişi her şeyi olabilecek en olumsuz yönüyle ele alır, moral seviyesi en alt düzeydedir. Davranışsal olarak ise birey, anksiyetenin kaynağından kaçma eğilimi gösterir.

Kaynak: Hürriyet