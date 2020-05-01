Koronavirüsü Ağır Atlatanların Büyük Çoğunluğu Erkek

Koronavirüs vakalarında gözlemlenen birtakım farklar, virüsü daha iyi anlayabilmek adına bilim dünyasını harekete geçirdi.

Koronavirüs vakalarında gözlemlenen birtakım farklar, virüsü daha iyi anlayabilmek adına bilim dünyasını harekete geçirdi. Koronavirüsüne yakalanıp yoğun bakıma alınan ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarının %75'inin erkek olması, bilim insanları koronavirüsü ve cinsiyet arasındaki bağlantıyı bulmak üzere hareket geçirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde iki farklı hastane, koronavirüsünün erkeklerde daha fazla görülmesinden ve daha ağır etki etmesinden yola çıkarak, yoğun bakımda bulunan hastalarına östrojen (kadınlık hormonu) vererek durumlarını gözlemleyeceğini açıkladı. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Hediye Dağdeviren, bilimsel konuşmak için henüz erken olduğunu ifade etti. Kadın ve erkekler arasında bulunan yaşam koşulları, beslenme şekilleri farkından kaynaklı da erkeklerin virüsten daha fazla etkilenmiş olabileceği ihtimalini vurgulayan Dağdeviren, örneğin erkekler çok daha fazla sigara içiyor bu bile koronavirüsten daha çok etkilenmelerinin nedeni olabilir şeklinde de sözlerine ekledi.

Östrojenin Bağışıklığı Güçlendirdiği Bir Gerçek Ancak Bilimsel Konuşmak için Erken

Doç. Dr. Hediye Dağdeviren, Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 farklı üniversitede konuyla ilgili araştırmalar gerçekleştirildiğini belirtti. Hastalara östrojen ve progesteron hormonları verilerek sağlık durumlarının gözlendiğini ifade eden Dağdeviren, bütün çalışmalar sonuçlandıktan sonra kayda değer bir bulgu elde edilirse o zaman bilimsel olarak konuşmanın daha doğru olacağını sözlerine ekledi.

Dağdeviren, konuyla ilgili olarak kişisel gözlemlerini de paylaştı. Genel olarak erkek bireylerin hastalıktan daha fazla etkilendiğini belirten Dağdeviren, bunu hemen östrojen hormonuna bağlamanın doğru olmayacağını sözlerine ekledi. Östrojen hormonunun bağışıklığı güçlendirdiğinin bilindiğini, yeni doğan kız ve erkek bebeklerde bile bariz farklılıklar gözlendiğini, kız bebeklerin dış dünyaya daha kolay adapte olduğunu daha az solunum cihazına ihtiyaç duyduklarını belirtti. Doç. Dr. Hediye Dağdeviren, östrojen hormonu nedeniyle kadınların Koronavirüsüne karşı daha korunaklı olduğunun henüz bilimsel açıdan söylenemeyeceğinin altını bir kere daha çizdi.