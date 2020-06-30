Koronavirüsü 38 günde yendi, gençleri uyardı
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Koronavirüsü 38 günde yendi, gençleri uyardı

ANKARA'da, eşi Halime Çeper (76) ile kendisinde koronavirüs tespit edilen Mehmet Çeper (76), 25 günü solunum cihazına bağlı olmak üzere 38 günlük tedaviyle sağlığına kavuştu.

Koronavirüsü 38 günde yendi, gençleri uyardı
30.06.2020 09:56 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:05

ANKARA'da, eşi Halime Çeper (76) ile kendisinde koronavirüs tespit edilen Mehmet Çeper (76), 25 günü solunum cihazına bağlı olmak üzere 38 günlük tedaviyle sağlığına kavuştu. Çeper, gençleri tedbirlere uymaları konusunda uyararak, "Gençlere tavsiyem; maske takacaklar, tokalaşma yok. Tedbir almak lazım. 'Hastalık yok' zannediyorlar ama her yerde oluyor" dedi.

Keçiören ilçesinde oturan Mehmet Çeper, halsizlik, mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetleriyle 7 Nisan'da Gazi Hastanesi'ne başvurdu. Mehmet Çeper ve eşi Halime Çeper'e yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca çift, tedaviye alındı. Hastalığı hafif geçiren Halime Çeper, yaklaşık 1 hafta süren tedavisinin ardından koronavirüsü yenerek, taburcu edildi. Sağlık durumu ağırlaşan Mehmet Çeper ise yoğun bakıma alındı. Çeper, 25 gün solunum cihazına bağlı olmak üzere 38 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Bir süre daha evinde tedavisi devam eden Çeper, tamamen iyileşti. 

'VİRÜSÜ NEREDEN ALDIĞIMI BİLMİYORUM'Gözünü açtığında kendisini hastanede bulduğunu belirten Mehmet Çeper, "Ben hastalığın ne olduğunu bilmiyordum. Hanım, çocukları aradı, beni hastaneye götürdüler. Gözümü açtığımda hastanedeydim. 38 gün yatmışım. Virüsü nereden aldığımı bilmiyorum. Bize iyi baktılar. Uyandığımda odada tektim. Bana bakan kişiye sordum, yoğun bakımdan odaya geldiğimi söyledi. Dışarıdan mı, otobüsten mi kaptım virüsü bilmiyorum" dedi.'MASKE TAKACAKLAR, TOKALAŞMAK YOK'Gençlere, koronavirüse karşı alınması gereken önlemlere uymaları çağrısında bulunan Çeper, "Gençlere tavsiyem; maske takacaklar, tokalaşma yok. Tedbir almak lazım. 'Hastalık yok' zannediyorlar ama her yerde oluyor. Sağlık olmazsa hiçbir şey olmaz. Çok şükür kurtuldum, iyiyim. Türkiye gibi hiçbir yerde böyle bir devlet yok. Allah Gazi Hastanesi'ndeki personele uzun ömür versin" diye konuştu.'İNSANLARA MASAL GİBİ GELİYOR AMA ÇOK ZORDU'Çeper çiftinin kızları Munise Çetin (52) ise önce annesinin koronavirüse yakalandığını belirterek, "Annem evde 1 hafta, 10 güne yakın mide bulantısı, ishal geçirdi. 'Arada bir titreme geliyor' dedi. Annem ayakta atlattı. 1 hafta, 10 gün sonra babam 'Annen iyileşti ama ben biraz rahatsız gibiyim' dedi. Babamın rahatsızlığı biraz daha ilerledi. Kardeşlerim Gazi Hastanesi'ne götürdüler. Babamı yoğun bakıma aldılar. Annemin de pozitif çıktı; ama o 1 hafta sonra taburcu oldu. Babam dışarı çıkmayı seviyordu; otobüsten mi geldi, bilmiyoruz. Çıktığında bazı şeyleri hatırlamıyordu. Toplam 38 gün hastanede kaldı. Maskesiz kimse dışarı çıkılmasın. Bu şaka değil. Biz evlat olarak çok sıkıntılı günler geçirdik. Dışarıdaki insanlara masal gibi geliyor; ama gerçekten çok zordu. Herkese dikkatli olmasını tavsiye ederiz" dedi. 

 

Kaynak: DHA

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