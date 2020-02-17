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Koronavirüsü 15 dakikada tespit eden kit geliştirildi

Çin'de Şinhua ajansının haberine göre, Tiencin'deki Nankay Üniversitesi ile ilaç şirketlerinden uzmanlar, yürüttükleri çalışmayla "Yeni Tip Koronavirüs IgM/IgG Antikor Tespit Kiti"ni geliştirdi.

17.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:08
Koronavirüsü 15 dakikada tespit eden kit geliştirildi

Çin'de Şinhua ajansının haberine göre, Tiencin'deki Nankay Üniversitesi ile ilaç şirketlerinden uzmanlar, yürüttükleri çalışmayla "Yeni Tip IgM/IgG Antikor Tespit Kiti"ni geliştirdi.

Kaynak: Dunya.com

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