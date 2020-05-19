Koronavirüsten turizme ağır darbe: Rusya sınırları ne zaman açar, iç turizm Türkiye'ye alternatif... Hakan Aksay'la Kuzey Gündemi'nde bu hafta | -Kremlin yurtdışı seyahatleri için sınırları açmakta acele etmeyecek.

Hakan Aksay'la Kuzey Gündemi'nde bu hafta | -Kremlin yurtdışı seyahatleri için sınırları açmakta acele etmeyecek. -Bader Arslan, Dünya Gazetesi'nde turizmin görünümünü yazdı: "Türkiye'ye 2019'da 7 milyon turist gönderen Rusya'da durum karışık." -"Türkiye Temmuz sonu veya Ağustos'ta açılır, fiyatlar yükselir." Rus turizmci Mihail Maltsev'den iç ve dış turizm analizi -Calista Oteli Genel Müdürü Ali Kızıldağ, Kuzey Gündemi'ne değerlendirdi: "2020 yılında Türkiye'ye 4-4,5 milyon Rus turist gelebilir." -"Rusya bu yıl yurtdışına hiç turist göndermeyebilir." Turizm danışmanı Tuğrul Uğur, Kuzey Gündemi'ne değerlendirdi. -Türkolog Yuriy Mavaşev, Kuzey Gündemi'ne değerlendirdi: "Bu yıl 1,5 milyon Rus turist gelse başarı olur; Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova tepki topladı" Kaynak: DailyMotion.com