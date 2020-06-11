Koronavirüsten sonra "kene" uyarısı
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Koronavirüsten sonra "kene" uyarısı

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele devam ederken, ülke genelinde artan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) karşı da uyarılar artırıldı.

Koronavirüsten sonra
11.06.2020 14:20 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:24

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele devam ederken, ülke genelinde artan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) karşı da uyarılar artırıldı.

Safranbolu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Safranbolu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kene ile mücadele bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Safranbolu'ya bağlı tüm köylerde ve kırsal alanlarda yapılan bilgilendirme çalışmalarında; İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü personellerince vatandaşlara KKKA hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Ayrıca tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı alanlarda uygun yerlere keneyle mücadeleyi tanıtıcı ve bilgilendirici broşürler asıldı.

İlçe Kaymakamı Fatih Ürkmezer, korona virüs hastalığıyla mücadelenin devam ederken, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı yeniden ortaya çıktığını söyledi.

Kene ile mücadelede deneyim ve aldıkları önlemler sayesinde herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını ifade eden Ürkmezer, "Salgınla mücadelenin en yöntemi nasıl ki kişinin kendini koruması ise, kene ile de mücadelede de kişinin kendisini koruması en iyi yöntemlerden biridir. Önceki dönemlerde de verdiğimiz eğitimler sonucunda vatandaşımız keneyle mücadele noktasında belirli bir seviye geldi. İlçe Tarım ve İlçe Sağlık Müdürlüğünden oluşan ekiplerimiz bütün köylerimiz de ve kırsal alanlarda bilgilendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yaz mevsimi ve havaların sıcak gittiği dönemlerde kenelerin üremesi artıyor. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz tarlalarda çalışanlar ve pikniğe giden insanımız dikkatli olmalı. Açık renkli kıyafetler tercih edilmeli. İnsan bedenine yapışan kene uygun koşullarda, yani sağlık kuruluşlarında çıkarılmalı" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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