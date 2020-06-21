Koronavirüsten önce yavaşlık dersi aldılar, evde kalma stresini yaşamadılar
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Koronavirüsten önce yavaşlık dersi aldılar, evde kalma stresini yaşamadılar

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evden çalışma ve uzaktan eğitim sistemi yeni bir yaşam modeli ortaya çıkardı.

Koronavirüsten önce yavaşlık dersi aldılar, evde kalma stresini yaşamadılar
21.06.2020 14:02 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:22

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evden çalışma ve uzaktan eğitim sistemi yeni bir yaşam modeli ortaya çıkardı. Zorunlu meslekler dışında hemen herkes evde kalınca, şehir hayatının keşmekeşliği de yerini sakinliğe bıraktı.  Ancak koronavirüs salgınının neden olduğu bu süreçten önce de hayatlarını yavaşlatmış olanlar vardı. Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu, 2019-2020 eğitim öğretim yılında, dünyada ilk kez müfredatına "yavaşlık" dersini ekledi. Şehir hayatının getirdiği yoğunluk ve stresten kurtulmak için öğrencilerine hayatlarını nasıl yavaşlatmaları gerektiğini öğretti. Bu dersi alan öğrenciler, toplumun büyük kesiminin yaşadığı pandemi sürecinde evden çıkamama stresinden etkilenmedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışma ve uzaktan eğitim sistemine geçilmesi, sosyal hayatta yavaşlamaya neden oldu. Sokağa çıkma yasaklarının gelmesiyle de birçok il adeta hayalet şehre dönüştü. Mümkün olduğunca evde kalmanın önerildiği şu günlerde şehir hayatının  getirdiği yoğunluk büyük ölçüde azaldı. Ancak bu kez de evde kalmanın getirdiği stres ve sıkıntılar baş gösterdi. Ancak Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu öğrencileri bu olumsuz durumu yaşamadı. Sene başından itibaren müfredatlarına alınan "yavaşlık dersi" onları tam da bu sürece hazırladı. Hayatı yavaşlatma eğitimi alan öğrenciler, pandemi sürecinde ise öğrendiklerini uygulama fırsatı buldu.

"YAVAŞLIK DERSİ SAYESİNDE KARANTİNA SÜRECİNİ HUZURLU GEÇİRİYORUM"

Yavaşlık dersi alan öğrencilerden Eylem Yıldırım Yaver, aynı zamanda matematik öğretmeni. Koronavirüs olmadan önce çok yoğun bir hayat yaşadığını söyleyen Yaver, "Hem çalışıyordum hem ikinci öğretim olarak üniversitede eğitim alıyordum bir yandan da dışarıdaki işlerimden dolayı sürekli bir koşuşturma hali içerisindeydim. Yavaşlık dersi ile hayatımı ne kadar hızlı yaşadığımı gördüm. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar tatil oldu, öğretmen olduğum için ben de eve kapanmış oldum. Böylece zamanımın tamamını evde geçirmeye başladım. Bu süreçte herkes 'evde çok sıkıldık, psikolojimiz bozuldu, ne yapacağımızı bilemiyoruz' diye isyan etti. İşte tam da bu süreçte yavaşlık dersinin büyük faydasını gördük.  Yavaşlık dersi bu süreci psikolojim bozulmadan huzurlu bir şekilde geçirmemi sağladı "dedi.

"YAVAŞLIK DERSİNİ ALDIĞIM İÇİN KENDİMİ AYRICALIKLI HİSSEDİYORUM"

Dersi alan diğer öğrencilerden Gönül Şahinbay, "Ailelerimizle iş, okul derken pek birlikte olamıyorduk. Yemeği bile hadi hızlıca yiyip toplayalım şeklinde hızlı yaşıyorduk. Bu pandemi sürecinde ailece evde olmamız bizim açımızdan çok iyi oldu. Aslında evde kalmanın yarattığı bunalım beni çok etkilemedi. Zaten yavaşlık dersini de aldığım için yavaşça yaşamanın ne demek olduğunu da biliyordum ve aileme de öğrendiklerimi aktardığın için birlikte daha kolay bir pandemi süreci geçiriyoruz. Yavaşlık dersini aldığım için kendimi çok mutlu ve ayrıcalıklı hissediyorum" dedi.

Bu süreçte teorik olarak öğrendiklerimizi uyguladık diyen Ayşe Kerimoğlu Okumuş ise, "Koronavirüs sürecinde hayatımız yavaşladı. Hepimiz evlerimizdeydik ve bazı şeyleri test etmek daha kolay oldu. Geniş zamanda evde ailemize, kendimize daha fazla vakit ayırabilme, bir şeyleri paylaşabilme fırsatı bulabildik. Koronavirüs ile yavaşlık dersinde öğrendiklerimizi uygulama fırsatı bulduk. Bu anlamda güzel deneyimlerimiz oldu. Çünkü biz zaten öğrendiğimiz ve fark ettiğimiz bir durumu çok kısa bir süre sonra maalesef pandemi döneminde yaşadık" diye konuştu.

HARVARD ÜNİVERSİTESİ'NİN DEKANI İLHAM VERDİ

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Rıdvan Yurtseven, yavaşlık dersini müfredata almalarında Harvard Üniversitesi dekanından etkilediklerini söyledi. Yurtseven, "Harvard Üniversitesi'nde lisans eğitimi alan bir öğrenci hem İngiliz dili ve edebiyatı hem de işletme okumak istediğini ve bunu da 3 yılda bitirmek istediğini dekana söylüyor. Danışmanı ona engel oluyor. Danışmanı şikayet için kendisine gelen öğrenciye dekanın cevabı; 'Dur bakalım senin yavaşlayıp düşünmen gerekiyor, onca şeyi bir çuvala 3 senede tıkıştıracağına önce bir düşün, neleri yapman gerektiğine karar ver ve seni mutlu edecek şekilde ilerle' oluyor. O yıldan sonra her yıl Harvard Üniversitesi lisans sınavını kazanan öğrencilere, dekandan bir mektup geliyor, yavaşlık mektubu. Bu durum da bizi bu dersin konulmasında etkiledi" diye konuştu.

İNSANLAR HIZ VİRÜSÜNE ESİR

İnsanların "hız virüsüne esir düştüğünü" ifade eden Yurtseven "Tabi ki çalışacağız, eğitim faaliyetlerinde bulunacağız ve herkes işinin gerektirdiklerini yerine getirecek ancak, gençlerimiz güzel bir dünyada yaşadıklarını, kuşların, çiçeklerin, insanların, güzel manzaraların, denizin farkına varmaları gerektiğini unutmamaları lazım" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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