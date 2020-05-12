Koronavirüsten olumsuz etkilenen turizmcilerden kornalı protesto
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bosna Hersek'te durma noktasına gelen turizm sektörünün çalışanları ve lojistik firmaları başkent Saraybosna'da protesto düzenledi.
12.05.2020 14:00 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:02
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bosna Hersek'te durma noktasına gelen turizm sektörünün çalışanları ve lojistik firmaları başkent Saraybosna'da protesto düzenledi. İçinde bulundukları duruma dikkat çekmek isteyen turizmciler onlarca otobüsle korna çalarak şehir turu attı.
Kaynak: AA