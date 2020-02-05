Koronavirüsten ölenlerin sayısı 493'e yükseldi

05.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:54

Çin'de, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 491'e, virüs teşhisi koyulanların sayısı 24 bin 324'e yükseldi. Çin dışındaki iki ölümle birlikte toplam can kaybı 493, tüm dünyadaki vaka sayısı ise 24 bin 562 olarak kaydedildi.



Virüs taşıma durumu şüpheli olanlar 23 bin 260'a, müşahede altına alınanların sayısı ise 185 bin 555'e ulaştı. Euronews.com'da Görüntüle