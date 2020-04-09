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Din İşleri Yüksek Kurulu, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Dini, Güncel

Koronavirüsten ölenler nasıl gömülür? Koronavirüsten ölenler kefenlenir mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan cenaze işlemleriyle ilgili yeni açıklama geldi. Yapılan açıklama ile koronavirüsten ölenlerin cenaze işlemleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Peki, koronavirüsten ölenler nasıl gömülür? Koronavirüsten ölenler kefenlenir mi?

09.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:20
Koronavirüsten ölenler nasıl gömülür? Koronavirüsten ölenler kefenlenir mi?

Ülkemizde koronavirüs vakalarının görülmesi ve vefatların yaşanmasından sonra, koronavirüsten ölenler nasıl gömülür, koronavirüsten dolayı vefat edenler kefenlenir mi gibi soruların yanıtları merak ediliyordu. Peki, Koronavirüsten ölenler kefenlenir mi? Koronavirüsten ölenler nasıl gömülür?

KORONAVİRÜSTEN ÖLENLER KEFENLENİR Mİ?

Din İşleri Yüksek Kurulu, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun aldığı yeni karar üzerine Kovid-19'dan vefat edenlerin cenazelerinin koruyucu tedbirler alındıktan sonra usulüne göre yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesi gerektiğini açıkladı.

KORONAVİRÜSTEN ÖLENLER NASIL GÖMÜLÜR?

Din İşleri Yüksek Kurulumuz, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'ndan görüş alarak 22.03.2020 tarihinde "Salgın Hastalık Durumunda Cenaze Namazı ve Defin İşlemleri" konulu bir fetva yayınlamıştır. Söz konusu fetvada öncelikle, "Hastalığın bulaşma riskine karşı uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda gerekli koruyucu tedbirler alındıktan sonra cenazenin usulüne uygun bir şekilde yıkanıp kefenlenmesi ve defnedilmesi gerektiği" vurgulanmış, devamında ise hastalığın bulaşma riskine göre bazı zaruret hükümlerine işaret edilmiştir.

03.04.2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce Başkanlığımıza "Bilim Kurulunun konuyu tartıştığı ve Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin cenazelerine diğer enfeksiyon hastalıklarından vefat edenlerden farklı bir uygulama yapmaya gerek olmadığı kararına vardığı" bildirilmiştir.

Ayrıca son dönemde, fetvadaki aslî hükmün dikkate alınmadığı, bunun yerine zarurete istinaden verilen hükümler çerçevesinde cenaze işlemlerinin gerçekleştirildiği yönünde Kurulumuza şikâyetler ulaşmıştır.

Bu itibarla, din kardeşlerimize karşı dini olarak son vazifemizi yaptığımız unutulmadan Kovid-19 sebebiyle vefat edenlerin cenazelerinin Kurulumuzun asli fetvası doğrultusunda koruyucu tedbirler alındıktan sonra usulüne göre yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesi farz-ı kifâyedir.

Gerekli koruyucu kıyafet, teknik ekipman ve ehil gassalların bulunmadığı yerlerdeki cenazelerin de bu imkânların bulunduğu gasilhanelere nakledilerek bu dinî sorumluluğun usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilgililer tarafından gerekli tedbirler alınmalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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