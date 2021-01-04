Koronavirüsten ölen sendika başkanı, toprağa verildi
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Koronavirüsten ölen sendika başkanı, toprağa verildi

04.01.2021 13:20 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:24
Koronavirüsten ölen sendika başkanı, toprağa verildi

DENİZLİ'de, koronavirüsten ölen Türkiye Kamu-Sen Denizli İl Temsilcisi ve Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanı Rayif Kurşunoğlu (53), için sendika binası önünde tören düzenlendi.

DENİZLİ'de, koronavirüsten ölen Türkiye Kamu-Sen Denizli İl Temsilcisi ve Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanı Rayif Kurşunoğlu (53), için sendika binası önünde tören düzenlendi. Kurşunoğlu, törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Kamu-Sen Denizli İl Temsilcisi ve Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanı Rayif Kurşunoğlu, geçen 10 Aralık'ta koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine test yaptırdı. Testi pozitif çıkan Kurşunoğlu, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşan Kurşunoğlu, entübe halde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. İki çocuk babası Kurşunoğlu dün sabah yaşamını yitirdi. Kurşunoğlu, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kurşunoğlu'nun cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Sağlık-Sen İl Temsilciliği önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından sendika binası yanındaki Atatürk Parkı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, çeşitli siyasi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve sendika üyeleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından İstiklal Marşı okundu. Kurşunoğlu'nun cenazesi daha sonra Çal ilçesi Ortaköy Mahallesi'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Kurşunoğlu'nun cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.


Koronavirüsten ölen sendika başkanı, toprağa verildi
Koronavirüsten ölen sendika başkanı, toprağa verildi
Koronavirüsten ölen sendika başkanı, toprağa verildi
Koronavirüsten ölen sendika başkanı, toprağa verildi
Koronavirüsten ölen sendika başkanı, toprağa verildi
Koronavirüsten ölen sendika başkanı, toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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