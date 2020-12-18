Koronavirüsten ölen sağlıkçılara aylık ne kadar, ne zaman verilecek? Başvuru şartları nelerdir?

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle, koronavirüs nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarının yakınlarına aylık bağlanacak. Peki, Koronavirüsten ölen sağlıkçılara aylık ne kadar, ne zaman verilecek? Başvuru şartları nelerdir?

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisi görürken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı veya vazife malulü hükümlerinden yararlanmalarına ilişkin genelge yayımladı. İşte Koronavirüsten ölen sağlıkçılara aylık ne kadar para, maaş verilecek? Başvuru şartları nelerdir?

KORONAVİRÜSTEN ÖLEN SAĞLIKÇILARA AYLIK NE KADAR VERİLECEK?

TRT Haber'in aktardığına göre, yayımlanan genelge ile sağlık çalışanları vazife malülü sayılacak. Tanı konulan ve vefat eden sağlıkçı yakınlarına aylık bağlanacak. Aileleri ek ödeme ve istihdam gibi haklardan yararlanabilecek.

KORONAVİRÜSTEN ÖLEN SAĞLIKÇILARA NE ZAMAN AYLIK VERİLECEK? BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisi görürken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı veya vazife malulü hükümlerinden yararlanmalarına ilişkin genelge yayımladı.

Buna göre,

- Yayımlanan genelge ile sağlık çalışanları vazife malülü sayılacak.

- Tanı konulan ve vefat eden sağlıkçı yakınlarına aylık bağlanacak.

- Aileleri ek ödeme ve istihdam gibi haklardan yararlanabilecek.

Sağlık çalışanları

216 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında alınacak yeni önlemlerle ilgili bilgi vermişti. Bakan Koca, "1 milyon 100 binin üzerinde sağlık çalışanımız var. Pozitif olan vaka sayımız 120 bini geçti. Testi pozitif olup hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız sayısı 216 oldu" demişti.



