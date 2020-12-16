Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Çağlı için anma töreni
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Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Çağlı için anma töreni

16.12.2020 18:04 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:08
Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Çağlı için anma töreni

ANKARA'da, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı (50) için görev yaptığı hastanede anma töreni düzenlendi.

ANKARA'da, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı (50) için görev yaptığı hastanede anma töreni düzenlendi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı, Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine evde karantinaya alınarak tedaviye başladı. Daha sonra durumu ağırlaşarak hastaneye kaldırılan Çağlı, 8 Ekim'de yoğun bakım ünitesine alındı. Solunum cihazına bağlanan Çağlı, uzun süre yoğun bakımda kaldı. Prof. Dr. Çağlı, tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Prof. Dr. Çağlı, Ankara'da toprağa verildi. Çağlı için çalıştığı Liv Hospital Ankara'da ise anma töreni düzenlendi. 

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı'nın alanında ilk kez uygulanan teknikler ile gerçekleştirdiği çok sayıda ameliyat işlemi olduğu belirtildi.

Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Çağlı için anma töreni
Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Çağlı için anma töreni

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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