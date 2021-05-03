Koronavirüsten ölen polis memuru toprağa verildi

SİİRT'te görev yapan polis memuru Ahmet Avağ (43), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

SİİRT'te görev yapan polis memuru Ahmet Avağ (43), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Avağ, bugün memleketi Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görev yapan evli ve 2 çocuk babası polis memuru Ahmet Avağ, geçen ay rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Avağ'a yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan Avağ'ın eşi ve çocuklarının da koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Eşi ve 2 çocuğu koronavirüsü yenip sağlığına kavuştu. Durumu ağırlaşan Ahmet Avağ ise yoğun bakıma alındı. Bir süre sonra entübe edilen Avağ, önceki gün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Siirt'teki işlemlerinin ardından memleketi Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine getirilen Ahmet Avağ'ın cenazesi koronavirüs tedbirleriyle İkiçeşme Mahallesi'nde toprağa verildi. Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, polis memuru Avağ'ın cenazesine katılarak ailesine baş sağlığı diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı