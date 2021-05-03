Koronavirüsten ölen polis memuru toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Koronavirüsten ölen polis memuru toprağa verildi

Koronavirüsten ölen polis memuru toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİİRT'te görev yapan polis memuru Ahmet Avağ (43), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

SİİRT'te görev yapan polis memuru Ahmet Avağ (43), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Avağ, bugün memleketi Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görev yapan evli ve 2 çocuk babası polis memuru Ahmet Avağ, geçen ay rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Avağ'a yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan Avağ'ın eşi ve çocuklarının da koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Eşi ve 2 çocuğu koronavirüsü yenip sağlığına kavuştu. Durumu ağırlaşan Ahmet Avağ ise yoğun bakıma alındı. Bir süre sonra entübe edilen Avağ, önceki gün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Siirt'teki işlemlerinin ardından memleketi Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine getirilen Ahmet Avağ'ın cenazesi koronavirüs tedbirleriyle İkiçeşme Mahallesi'nde toprağa verildi. Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, polis memuru Avağ'ın cenazesine katılarak ailesine baş sağlığı diledi.


Koronavirüsten ölen polis memuru toprağa verildi
Koronavirüsten ölen polis memuru toprağa verildi
Koronavirüsten ölen polis memuru toprağa verildi
Koronavirüsten ölen polis memuru toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sahte izin belgesiyle polisi kandırmaya çalışan grubun gece gezmesi, pahalıya patladı
Sahte izin belgesiyle polisi kandırmaya çalışan grubun gece gezmesi, pahalıya patladı
Afganistan'ın etkili komutanlardan Ziyayi bombalı saldırıda öldürüldü
Afganistan'ın etkili komutanlardan Ziyayi bombalı saldırıda öldürüldü
İstanbul'dan gönderilen naaşın başkasıyla karıştığını Siirt'teki cenaze namazında öğrendiler
İstanbul'dan gönderilen naaşın başkasıyla karıştığını Siirt'teki cenaze namazında öğrendiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Engin Özkoç Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Demet Akalın Nesrin Cavadzade
Spor Diego Cyle Larin Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Koronavirüsten ölen polis memuru toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 17:10:15. #1.15#

title