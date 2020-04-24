Koronavirüsten ölen polis memuru, toprağa verildi
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Reyhanlı, Osmaniye, Adana, Güncel, Haber

Koronavirüsten ölen polis memuru, toprağa verildi

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde koronavirüse yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru İsmail Hıta (48), Osmaniye'de toprağa verildi.

24.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:54
Koronavirüsten ölen polis memuru, toprağa verildi

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde koronavirüse yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru İsmail Hıta (48), Osmaniye'de toprağa verildi.

Reyhanlı ilçesinde polis memuru olarak görev yapan İsmail Hıta, rahatsızlanınca 8 Nisan'da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde koronavirüs değerleri pozitif çıkan Hıta, tedavi altına alındı. Adana'da tedavisi süren Hıta, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hıta'nın cenazesi Adana'dan önce İskenderun'a, ardından da ailenin talebi üzerine Osmaniye'deki Kesmeburun köyüne götürülerek toprağa verildi.


Kaynak: DHA

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