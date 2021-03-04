Koronavirüsten ölen baba-oğul toprağa verildi
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Koronavirüsten ölen baba-oğul toprağa verildi

04.03.2021 14:29 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:41
Koronavirüsten ölen baba-oğul toprağa verildi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde koronavirüs tedavisi gördükleri hastanede bir gün araya hayatını kaybeden Sümmani Kale (63) ve babası Alaaddin Kale (83) yine bir gün arayla toprağa verildi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde koronavirüs tedavisi gördükleri hastanede bir gün araya hayatını kaybeden Sümmani Kale (63) ve babası Alaaddin Kale (83) yine bir gün arayla toprağa verildi.

Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'nde yaşayan Sümmani Kale ile babası Alaaddin Kale'nin, görülen semptomlar üzerine yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Sümmani Kale önceki gün, babası Alaaddin Kale ise dün yaşamını yitirdi. İki çocuk babası Sümmani Kale'nin cenazesi dün Körfez Merkez Mezarlığı'nda defnedildi. Oğlundan bir gün sonra hayatını kaybeden Alaaddin Kale'nin cenazesi ise vasiyeti üzerine bugün öğleyin kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Koronavirüsten ölen baba-oğul toprağa verildi
Koronavirüsten ölen baba-oğul toprağa verildi
Koronavirüsten ölen baba-oğul toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI

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