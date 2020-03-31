Koronavirüsten ne zaman şüphe edilmeli? Prof. Dr. Osman Erk'ten önemli açıklamalar
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Magazin ›› Koronavirüsten ne zaman şüphe edilmeli? Prof. Dr. Osman Erk'ten önemli açıklamalar - Magazin
Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Magazin

Koronavirüsten ne zaman şüphe edilmeli? Prof. Dr. Osman Erk'ten önemli açıklamalar

Koronavirüsten ne zaman şüphe edilmeli? Hangi aşamada sağlık kuruluşuna başvurulmalı? Hastanede süreç nasıl işler? İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, Sözcü'den Nazan Doğaner Halıcı'ya konuştu

31.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:32
Koronavirüsten ne zaman şüphe edilmeli? Prof. Dr. Osman Erk'ten önemli açıklamalar

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemizde de vaka sayısının giderek arttığı Covid-19'un tanı ve tedavi süreci merak edilen konulardan biri…



İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk bu konuda şu açıklamaları yaptı: Hastaların yüzde 80'i hastalığı herhangi bir şikayet olmadan veya belli-belirsiz şikayetlerle geçirir.



Yüzde 20'si hastanelere başvurmak zorunda kalır. Bu dilimdeki hastaların yüzde 5'i ise yoğun bakıma ihtiyaç duyar. Yoğun bakıma alınanların yarısı ise hayatını kaybeder.



Hasta, hastanede tek kişilik odaya alınarak değerlendirilir. Fiziki muayene, kan testleri gerekirse akciğer grafisi ve BT ile değerlendirilen hastanın üst solunum yollarından numune (burun ve geniz sürüntüsü) alınarak test yapılır.



Testi negatif çıkan hasta normal koşullarda 48 saat izolasyon odasında bekletilir ve alternatif tanıya yönelik ilaçlarla tedavi edilir. Şikayetleri geçerse hasta tekrar test yapılmadan taburcu edilir. Şikayetlerin geçmediği hastalarda ise test tekrarlanır.



TEST POZİTİF İSE…

Test pozitif ise hasta tekrar değerlendirilir. Hastaya Covid-19'a yönelik tedavi protokolüne başlanır. Yoğun bakım gereği olup olmadığı değerlendirilir.



Normal koşullarda hastanede 2 gün takip edilen hasta tedavisine evde devam etmek üzere taburcu edilir. Testi pozitif olan kişilerin aile bireyleri ve temasta bulunduğu kişiler saptanarak hastanede veya evlerinde izole edilerek bu kişilere de test uygulanır.



İYİLEŞME SÜRECİ

İyileşme ortalama 2-3 hafta sürebilir, kesin bir süresi yoktur. Kişi evde ise izolasyon ve hijyen kurallarına dikkat eder. Tekrarlanan iki test negatif çıkarsa hasta tamamen iyileşmiş kabul edilir ve normal yaşama döner.



ALARM BELİRTİLERİNE DİKKAT!

Yeni tip corona virüsünde yüksek ateş ve kuru öksürük şikayetleri yüzde 85 oranında birlikte ortaya çıkar. Bu şikayetlere nefes darlığının eklenmesi alarm belirtisidir.



Nefes darlığı ortaya çıktığında kişi maske takarak, kendini izole etmeli ve mümkünse toplu taşıma araçları kullanmadan en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Nefes darlığının ciddi olduğu durumlarda ise Alo 184 hattından yardım ve ambulans talep edilmelidir.



KULUÇKA DÖNEM 2 HAFTADIR

Hastalıkla ilgili şikayetler 5 ila 7 gün arasında ortaya çıkar. Hastalığın diğer insanlara yayılması ise 3 hafta içerisinde gerçekleşir. Dolayısıyla 2 haftaya kuluçka dönemi denir.



Testlerin kuluçka dönemini göz önüne aldığımızda şikayetler ortaya çıktıktan sonra tespit edilme oranı çok yüksek. Şikayetler ortaya çıkmadığı dönemde testler genelde negatif çıkar. Bu yüzden de testlerin tekrarlanması gerekir.



HASTALIK TEKRARLAR MI?

Bu konuda kesin bir bilgi yok. Bağışıklık sisteminin güçlü olduğu ve virüsün mutasyon geçirmediği durumlarda aynı virüs ile tekrar hastalık ortaya çıkması beklenmez.



Hastalığa karşı oluşan antikorların en azından bir süre koruyucu etki göstermesi gerekir. Hastalık esas olarak akciğerleri tutar. Tamamen iyileşenlerde akciğerde kalıcı hasar oluşup oluşmadığı şu anda bilinmemektedir.

Kaynak: Snob Magazin

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Karantinadaki Songül Karlı'nın ip atladığı anlar Instagram'ı salladı Magazin
Karantinadaki Songül Karlı'nın ip atladığı anlar Instagram'ı salladı
Doktorlar için söyledikleriyle tepki çeken Müge Anlı, özür diledi Magazin
Doktorlar için söyledikleriyle tepki çeken Müge Anlı, özür diledi
2 kadını darp eden ünlü türkücü hapis cezasına çarptırıldı Magazin
2 kadını darp eden ünlü türkücü hapis cezasına çarptırıldı
Ceceli'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı Magazin
Ceceli'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı
İbrahim Tatlıses'in müstakbel damadı, koronavirüse yakalandı Magazin
İbrahim Tatlıses'in müstakbel damadı, koronavirüse yakalandı
İhtiyaç sahipleri için harekete geçen Şahan, yaptığıyla gönülleri fethetti Magazin
İhtiyaç sahipleri için harekete geçen Şahan, yaptığıyla gönülleri fethetti
Karantinada olan Ece Uslu, para koleksiyonunu paylaştı
Karantinada olan Ece Uslu, para koleksiyonunu paylaştı
Survivor ödül oyununda yarışmacılar birbirine girince Acun, Parviz'i oyundan diskalifiye etti
Survivor ödül oyununda yarışmacılar birbirine girince Acun, Parviz'i oyundan diskalifiye etti
Akıma uyan Fahriye Evcen, el dansıyla sosyal medyaya damga vurdu
Akıma uyan Fahriye Evcen, el dansıyla sosyal medyaya damga vurdu
Pınar Deniz'in anneannesi koronavirüs nedeniyle vefat etti
Pınar Deniz'in anneannesi koronavirüs nedeniyle vefat etti
ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı
ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı
Haluk Levent 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 30 bin lira bağışladı
Haluk Levent "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 30 bin lira bağışladı
Şeyma Subaşı: 17 gün sonra ilk kez dışarı çıktım arkadaşlar
Şeyma Subaşı: 17 gün sonra ilk kez dışarı çıktım arkadaşlar
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu
Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki
Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki
Sular durulmuyor! Hadise'nin ablası aileden veto yedi
Sular durulmuyor! Hadise'nin ablası aileden veto yedi
Behzat Uygur, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan annesiyle camda hasret giderdi
Behzat Uygur, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan annesiyle camda hasret giderdi
Demet Akalın, Fahrettin Koca'ya seslendi: Müjdeli haberi verin, çocuğum gece ağlıyor
Demet Akalın, Fahrettin Koca'ya seslendi: Müjdeli haberi verin, çocuğum gece ağlıyor
Grammy ödüllü müzisyen Joe Diffie koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Grammy ödüllü müzisyen Joe Diffie koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Karantinada olan şarkıcı Ebru Polat, kalça dansı yaptı
Karantinada olan şarkıcı Ebru Polat, kalça dansı yaptı
Karantinada olan İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırından maske yaptı
Karantinada olan İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırından maske yaptı
Şarkıcı Nazan Öncel, koronavirüse yakalandığı yönündeki haberleri yalanladı
Şarkıcı Nazan Öncel, koronavirüse yakalandığı yönündeki haberleri yalanladı
Sette korona şarkısını söyleyerek tepki çeken Erkan Petekkaya: Tuzu kuru oyuncular, bir de işçiye sorun
Sette korona şarkısını söyleyerek tepki çeken Erkan Petekkaya: Tuzu kuru oyuncular, bir de işçiye sorun
Kim Kardashian, korona mağdurlarına 1 milyon dolar bağışlayacak
Kim Kardashian, korona mağdurlarına 1 milyon dolar bağışlayacak
Müge Boz, sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı
Müge Boz, sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı
Karantinada olan Zeynep Alkan, sevgilisiyle ormana giderek sarmaş dolaş poz verdi
Karantinada olan Zeynep Alkan, sevgilisiyle ormana giderek sarmaş dolaş poz verdi
Salgın nedeniyle evde olan Begüm Kütük ve eşi, sağlık çalışanları için siperlik üretmeye başladı
Salgın nedeniyle evde olan Begüm Kütük ve eşi, sağlık çalışanları için siperlik üretmeye başladı
Acun Ilıcalı, Barış'a hakaret eden Sercan'ı sert bir dille uyardı
Acun Ilıcalı, Barış'a hakaret eden Sercan'ı sert bir dille uyardı
Ebru Polat: Bir çıkayım şu karantinadan her güne bir sevgili koyacağım
Ebru Polat: Bir çıkayım şu karantinadan her güne bir sevgili koyacağım
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Abdulhamit Gül İçişleri Bakanı Zekeriya Birkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Haluk Levent Fahrettin Koca
Spor Arda Turan Basketbolcu Yılmaz Vural Rüştü Reçber Sergen Yalçın
Daha Fazla Milli Wuhan Türk Lirası Fatih Terim
Şu an buradasınız: Koronavirüsten ne zaman şüphe edilmeli? Prof. Dr. Osman Erk'ten önemli açıklamalar - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 15:33:37. #1.15#
title