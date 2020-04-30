Koronavirüsten kurtulup şifa bulan başhekim "immün plazma" bağışçısı oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüsten kurtulup şifa bulan başhekim "immün plazma" bağışçısı oldu

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp tedavisi başarıyla sonuçlanan Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ufuk Tali, diğer hastalara ümit olmak için "immün plazma" bağışçısı oldu.

Koronavirüsten kurtulup şifa bulan başhekim 'immün plazma' bağışçısı oldu
30.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:19

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp tedavisi başarıyla sonuçlanan Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ufuk Tali, diğer hastalara ümit olmak için "immün plazma" bağışçısı oldu.

Tedavi sürecinde yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Tali, 2018 yılından bu yana hastanede yöneticilik yaptığını, görevi gereği ameliyathanelerden hasta odaları ve acil servise kadar hastanenin bütün bölümlerine girdiğini söyledi.

Salgın başlayınca önlem alıp iki servisi kapattıklarını, acil servis ve yoğun bakımı ise izole ederek virüse yakalanan hastalara hizmet verdiklerini anlatan Tali, "Bu süreçte tabii virüsü biz de kaptık maalesef. Testlerimiz pozitif çıktı. Halsizliğimiz oldu, tat alma, koku alma hislerimde gerileme oldu. Sonrasında tedavime başlandı." dedi.

Başhekim Tali, ilk belirtinin halsizlik olduğunu, daha sonra sırtında ağrı hissettiğini dile getirdi.

Tanı konulmasının ardından enfeksiyon uzmanı arkadaşlarıyla görüştüğünü ifade eden Tali, koşullar hastaneye yatış gerektirmediği için tedaviye evde devam ettiğini belirtti.

Şikayetlerinde artma olmayınca ailesinden ayrı bir evde kendini izole ettiğini söyleyen Opr. Dr. Ufuk Tali, "İkili tedaviye başladım bu sürede. Şikayetlerim belli bir noktaya geldi ve geri dönüş başladı çok şükür. Süre dolduktan sonra da sağlık çalışanı olmamızdan dolayı iki testimizin negatif çıkması gerekiyor, bizim bunu atlattığımızın kesin olması için. 48 saat arayla yapılıyor bu testler. Bu testler de negatif çıkınca maskemizi takıp tekrar sahaya inerek diğer sağlık çalışanı arkadaşlarımla mesaiye geri döndüm." diye konuştu.

"Rehavete kapılmadan önlemlere devam"

Tali, son günlerde vaka sayılarındaki azalma ve iyileşen hastaların çoğalmasıyla olumlu bir hava yaşandığını hatırlatarak rehavete kapılmadan önlemlere devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ramazan Bayramı'nda çifte bayram yaşama temennisine katıldığını anlatan Tali, "Rakamların verdiği rehavete kapılmadan süreci en iyi şekilde atlatmayı diliyorum. Ben bu hastalık sürecini yaşadım. O nedenle de hiçbir vatandaşımızın, kardeşimizin, arkadaşımızın yaşamasını istemem. Gerçekten çok sıkıntılı bir süreç." ifadelerini kullandı.

"Ben de bir bağışçıyım artık"

Tali, hastalığı atlatan herkese, uygun koşulları taşımaları halinde plazma bağışı yapmalarını önerdi.

Koronavirüs tedavisinden sonra bu bağış için 14 gün geçmesi gerektiğini belirten Tali, şunları kaydetti:

"Ben de bir bağışçıyım artık. Önümüzdeki hafta 14 günlük bağış sürem doluyor, ben de plazma bağışında bulunacağım. İlgili kaydımı da yaptırdım. Bizim yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarımızın tedavilerine bir ümit olmak, bir ışık olmak için bu hastalığı atlatan herkesin bu bağışı yapmalarını canı gönülden diliyorum.

Bu süreçte siz hastalığı geçiriyorsunuz. Testleriniz pozitif geliyor. İlaç tedavisi başlıyor. Tedavi bittikten sonraki 14 gün geçtikten sonra siz yine bir 14 gün daha beklemek zorundasınız. Bu süreç sonrasında da bir sağlık kurumuna başvuruyorsunuz. Sizinle alakalı bir uygunluk varsa sizden plazmanızı alıyorlar. Bu plazmayı yoğun bakımdaki hastaların tedavilerinde kullanıyorlar."

Opr. Dr. Ufuk Tali, hastalığı atlatan kişiler olarak kendilerine önemli bir görev düştüğünü, bunun ise çevrelerindeki kişileri iyi bilgilendirmek, yaşadıkları sıkıntılı süreci iyi anlatmak olduğunu sözlerine ekledi.

Koronavirüsten kurtulup şifa bulan başhekim 'immün plazma' bağışçısı oldu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti Haberler
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak Haberler
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Karar 18 Mayıs'ta çıkacak Haberler
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Karar 18 Mayıs'ta çıkacak
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı Haberler
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar Haberler
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
İstanbul'da uzun namlulu silahlarla bir apartmana giren şahıslar, mahalleliyi sokağa döktü Haberler
İstanbul'da uzun namlulu silahlarla bir apartmana giren şahıslar, mahalleliyi sokağa döktü
Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan'ın masasında
Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan'ın masasında
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı...
İsveç'teki hastane, 'Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler' sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok
İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını...
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, şarampole uçtu
Polisin ''dur'' ihtarına uymayan alkollü sürücü, şarampole uçtu
Rusya'da reform krizi büyüyor! Destekçileri Putin'e karşı kazan kaldırdı
Rusya'da reform krizi büyüyor! Destekçileri Putin'e karşı kazan kaldırdı
Tüfeğini temizleyen baba, 8 yaşındaki üvey oğlunu vurdu
Tüfeğini temizleyen baba, 8 yaşındaki üvey oğlunu vurdu
Bağcılar'da bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'ndeki yangın söndürüldü
Bağcılar'da bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'ndeki yangın söndürüldü
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık
ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde koronavirüsün etkisiyle yüzde 4,8 daraldı
ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde koronavirüsün etkisiyle yüzde 4,8 daraldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan 'Normalleşme ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt: Her şey mücadeledeki başarıya bağlı
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan "Normalleşme ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt: Her şey mücadeledeki başarıya...
Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
New York Times'tan çarpıcı koronavirüs iddiası: Ölü sayısı resmi rakamlardan daha fazla
New York Times'tan çarpıcı koronavirüs iddiası: Ölü sayısı resmi rakamlardan daha fazla
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor
La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor
Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı
Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Esed, koronavirüs haritasında İskenderun'u da Suriye'ye dahil etti
Esed, koronavirüs haritasında İskenderun'u da Suriye'ye dahil etti
PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi
PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ajda Pekkan Bülent Ersoy Şeyma Subaşı
Spor Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Ali Şafak Öztürk Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Kadın Sabah Açıklama
Şu an buradasınız: Koronavirüsten kurtulup şifa bulan başhekim "immün plazma" bağışçısı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 11:42:45. #1.15#
title