'Koronavirüsten korunmak isterken aracınızı yakmayın' (TEKRAR)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Koronavirüsten korunmak isterken aracınızı yakmayın' (TEKRAR)

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi İzmit İtfaiye Grup Amiri Murat Aydoğan, koronavirüs salgını nedeniyle günlük hayatta kullanımları büyük oranda artan dezenfektan ve kolonya gibi alkol içerikli ürünlerin, sıcak havalarda araç içerisinde bulundurulmasının tehlike oluşturduğunu, parlamaya...

'Koronavirüsten korunmak isterken aracınızı yakmayın' (TEKRAR)
24.05.2020 10:11 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:11

 

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi İzmit İtfaiye Grup Amiri Murat Aydoğan, koronavirüs salgını nedeniyle günlük hayatta kullanımları büyük oranda artan dezenfektan ve kolonya gibi alkol içerikli ürünlerin, sıcak havalarda araç içerisinde bulundurulmasının tehlike oluşturduğunu, parlamaya neden olabileceğini söyledi. Araç içerisinde bırakılan dezenfektan ve kolonya gibi alkol bazlı maddeler, havaların ısınmasıyla beraber tehlikelere yol açıyor. İzmit İtfaiye Müfrezesi Grup Amiri Murat Aydoğan, yaz mevsiminde araç içerisindeki sıcaklığın yükselebileceğini bunun da dezenfektan ve kolonya gibi maddelerin parlamasına neden olabileceği uyarısında bulunarak, "Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen Covid-19 salgını nedeniyle alkol bazlı dezenfektanlar ve kolonya gibi maddelerin kullanımı yüksek oranda arttı. Bu da bazı tehlikeleri beraberinde getiriyor. Sosyal hayatımızda gerek çantalarımızda gerekse de araçlarımızda sık sık bulunduruyoruz bu maddeleri. Bu ürünleri kullanırken Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ürünleri kullanmamız gerekiyor. Gün içerisinde dezenfektan ve kolonyaların araç içerisinde bulunmaları bazı durumlarda tehlikelere yol açabiliyor" dedi. 'BU TARZ MADDELERİN PARLAMA DERECELERİ ÇOK DÜŞÜKTÜR'Murat Aydoğan dezenfektan ve kolonyaların araç içerisinde bulundurulması halinde güneş ışınlarının direkt gördüğü noktalar yerine, güneş görmeyen yerlerde bırakılmasının daha doğru bir tercih olacağını belirtti. Dezenfektan ve kolonyanın parlama noktasının daha düşük olduğunu söyleyen Aydoğan şöyle konuştu:  

"Güneş ışınları, araç camları üzerinde mercek ve büyüteç etkisi yaratmakta ve bu da aracın içerisindeki ısıyı artırıp sera etkisi yaratıyor. Isı araç içerisinde çok fazla birikebiliyor. Hava sıcaklıklarının da artmasıyla, dışarıda hava 30 derecede seyrederken araç içerisinde daha yüksek dereceye ulaşabiliyor. Bu da araç içerisinde bıraktığımız dezenfektanlar ve kolonyalar için büyük tehlike oluşturabiliyor. Bu tarz maddelerin parlama noktaları diye adlandırdığımız sıcaklık dereceleri çok düşüktür. Bu nedenle ortamın ısısının artması nedeniyle bu maddelerin parlama noktasına ulaşması tehlike oluşturabilir. Bu nedenle dezenfektan ve kolonya gibi maddeleri araç içerisinde kolçaklarda, kapı iç döşemeleri ya da torpido gözü gibi güneş ışınlarının direkt olarak gelmediği yerlerde saklanmaları daha uygun olacaktır." 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi Haber
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü Haber
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Haber
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu Haber
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı Haber
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü Haber
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti
Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı
Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Galatasaraylı Falcao'nun inanılmaz istatistiği görenleri hayrete düşürdü
Galatasaraylı Falcao'nun inanılmaz istatistiği görenleri hayrete düşürdü
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Sergen Yalçın'ın Gökhan Gönül ve Caner Erkin talebi: Kaybetmek istemem, durumları sezon sonu netleşir
Sergen Yalçın'ın Gökhan Gönül ve Caner Erkin talebi: Kaybetmek istemem, durumları sezon sonu netleşir
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk Mehmet Cahit Turhan
Magazin Türkan Şoray Hatice Çarpar Çağatay Ulusoy Tuba Büyüküstün
Spor Can Bartu Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla İzmir Bayram Futbol Türk Lirası
Şu an buradasınız: 'Koronavirüsten korunmak isterken aracınızı yakmayın' (TEKRAR) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 10:14:47. #1.15#
title