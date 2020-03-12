Koronavirüsten korunmak için yoğurda arap sabunu kattı, zehirlendi: İçimi temizler diye düşündüm
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Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa

Koronavirüsten korunmak için yoğurda arap sabunu kattı, zehirlendi: İçimi temizler diye düşündüm

Koronavirüsten korunmak için arap sabununu yoğurda katarak yiyen kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Midesi yıkanan ve serum takılan adam kendine geldikten sonra "Arap sabunu içimi temizler beni temiz tutar yoğurt ise bağışıklık sistemimi güçlendirir diye düşündüm" dedi.

12.03.2020 22:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:18
Koronavirüsten korunmak için yoğurda arap sabunu kattı, zehirlendi: İçimi temizler diye düşündüm

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve Türkiye'den de 1 kişiye bulaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bazı vatandaşlar, kendilerince çözüm üretmeye başladı.

Güneş gazetesinde yer alan habere göre Yozgat'ta 43 yaşındaki Mehmet E. bağışıklık sisteminin güçlenip, içinin temizlenmesi ve bu virüsün kendisine etki etmemesi için akşam yemeğinde arap sabunu ile birlikte yoğurt yedi. Bu 'karışımı' yedikten yaklaşık 15-20 dakika sonra başı dönmeye ve midesi bulanmaya başlayan Mehmet E. 112 acil servisini aradı ve ambulans istedi. 112 Ambulans ile acil servise kaldırılan Mehmet E. tedavi altına alındı.

"BU VİRÜSÜ İLK HANGİ ÇİNLİ BULAŞTIRDIYSA ALLAH ONUN BELASINI VERSİN"

Midesi yıkanan ve serum takılan Mehmet E. kendine geldikten sonra yaptığı ilk açıklamada "Kendimi bu virüsten korumak için çözüm yolu arıyordum ve aklıma arap sabunu ile yoğurt yemek geldi. Çünkü arap sabunu içimi temizler beni temiz tutar, yoğurt ise bağışıklık sistemimi güçlendirir diye düşündüm. Yoğurdun içine bolca arap sabunu döktüm ve yedim. Ayrıca bu virüsü ilk hangi Çinli bulaştırdıysa Allah onun bin belasını versin" dedi.

DOKTOR, HASTANIN YAPTIKLARINI DUYUNCA ŞOKE OLDU

Acil servis doktoru Erhan K. ise yaptığı açıklamada, "Mehmet amcaya gerekli işlemler yapıldı şu an durumu iyi. Ayrıca belirtmek isterim ki doktorluk hayatım boyunca böyle bir şey ne gördüm ne duydum. Arap sabunu yemek nasıl bir akıldır anlamadım. Lütfen kimse böyle şeyler yapmasın" ifadelerini kullandı.

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Haber Yorumları (7)
500
ALİ: yakında çamaşır suyu içenlerde çıkar
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OHA: normal vatandaş ''''yoğurda arap sabunu kattı'''' kendi kendine ne denemiş. olacak iş mi? madem bişeyler denenecek bence tüm idamlık ağır suçluları besleyeceğimize korona virüs için vb. denek olarak kullanılmalı bence.
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YENİÇERİ AĞASI: BAŞKA ÜLKEDE YAŞAYAMAM
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KORONACI: Yav bunların suçlusu hep sağlık bakanı insan böle çılgın bi ülkede virüs var diye televizyona çıkıp virüs tespit ettik der mi? ne güzel mutlu mesut yaşıyorduk virüs varsa gizlice çözücen bak şimdi noldu? milleti korkuttunuz virüsten ölecem diye heryerde kolonya arıyor yüzlerce arap sabunu satın almaya gidiyor dışarı çıkmaya korkuyor. Bu ülkeyi böle bi korkuya soktuğu için sağlık bakanımızı tebrik ederim.
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TR: YEMİN EDERİM ARTIK YOZGATLI DEĞİLİM KİMLİKTEN SİLDİREBİLİYORMUZUN YOZGATI
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ZAVALLI: Denyo yaaaaa, Araplardan ne fayda görmüs ki sabunundan fayda umuyor. . .
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AD: Ben derim hep bizim milletin Aklını televizyonda olan saçma sapan diziler yarışmalar ve kadın purogramları aldı diye . Cep telefonsuz hayat düşünemeyen bir kitle varsa televizyon için degeçerli . Teknoloji Beyninizi önce uyuşturuyor sonra salak ediyor tam devlettin istediği ses çıkarmayan anlamayan salak bir millet
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500
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