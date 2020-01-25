Koronavirüsten korunmak için ne yapmalı? Alınan önlemler işe yarıyor mu?
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Koronavirüsten korunmak için ne yapmalı? Alınan önlemler işe yarıyor mu?

Çin'de ölümcül koronavirüs salgını kontrol altına almak amacıyla 13 kentte ulaşım askıya alındı. "Mühürlenen şehirler" olarak adlandırılan kentlerde yaşayan yaklaşık 38 milyon insanın çıkışı kısıtlandı. Peki koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler işe yarıyor mu ve korunmak için ne yapmalı?

25.01.2020 16:27 | Son Güncelleme: 25.01.2020 16:27
Koronavirüsten korunmak için ne yapmalı? Alınan önlemler işe yarıyor mu?

Çin'de ölümcül koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla 13 kentte ulaşım askıya alındı. "Mühürlenen şehirler" olarak adlandırılan kentlerde yaşayan yaklaşık 38 milyon insanın çıkışı kısıtlandı.


Peki koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler işe yarıyor mu ve insanlar bu hastalıktan korunmak için ne yapmalı? Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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