Koronavirüsten korunmak için maske kullanmamız gerekiyor mu?
GÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, "Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için hastalık belirti ve bulguları gösteren kişiyle 1 metreden daha yakın mesafede bulunmayanların maske takmasına gerek yok." dedi.
13.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:42
GÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, "Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için hastalık belirti ve bulguları gösteren kişiyle 1 metreden daha yakın mesafede bulunmayanların maske takmasına gerek yok." dedi.
Kaynak: Dunya.com