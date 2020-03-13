Koronavirüsten korunmak için maske kullanmamız gerekiyor mu? GÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, "Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için hastalık belirti ve bulguları gösteren kişiyle 1 metreden daha yakın mesafede bulunmayanların maske takmasına gerek yok." dedi.

GÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, "Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için hastalık belirti ve bulguları gösteren kişiyle 1 metreden daha yakın mesafede bulunmayanların maske takmasına gerek yok." dedi. Kaynak: Dunya.com