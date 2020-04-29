Koronavirüsten korunmak için köy girişine kapılı önlem
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Koronavirüsten korunmak için köy girişine kapılı önlem

ARTVİN'in Yusufeli ilçesi Irmakyanı köyündeki vatandaşlar, araçlarıyla Çoruh Nehri üzerinde kurulan, çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğundaki ahşap köprüden geçerek ulaşım sağlıyor.

Koronavirüsten korunmak için köy girişine kapılı önlem
29.04.2020 08:18 | Son Güncelleme: 29.04.2020 08:18

ARTVİN'in Yusufeli ilçesi Irmakyanı köyündeki vatandaşlar, araçlarıyla Çoruh Nehri üzerinde kurulan, çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğundaki ahşap köprüden geçerek ulaşım sağlıyor. Yabani hayvanların bahçelere zarar vermemesi için köprü girişine demir kapı takan vatandaşlar, şimdi de kapı sayesinde koronavirüsten korunuyor. Kapısı sürekli kapalı tutulan köye, yabancıların girişine izin verilmiyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Irmakyanı köyünün yanından geçen Çoruh Nehri üzerine yıllar önce çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğunda ahşap köprü inşa edildi. Başka girişi bulunmayan köye vatandaşlar, araçlarıyla ulaşımı, köprüden geçerek sağlıyor. Köprünün bağlantısı olan karayolundan araçları ile gelip geçen sürücüler ise sallanan asma köprüden geçen araçları şaşkınlıkla izliyor. Köyün tek girişinin sağlandığı köprüye hayvanların girişini önlemek için takılan kapı şimdi koronavirüs salgınına karşı tedbir amacıyla kullanılıyor. Araçlarıyla köprüye gelen vatandaşlar, önce kapıyı açıyor daha sonra araçlarıyla köye giriş yapıyor ve ardından kapıyı tekrar kapatarak, köyde izole oluyor. Kapısı sürekli kapalı tutulan köye, yabancıların girişine izin verilmiyor. 

'KAPI SAYESİNDE KORUNUYORUZ'Köy sakinlerinden Halit Yılmaz, köprünün çok eski olduğunu belirterek, "Yabani hayvanlar ve köpekler, bağlara, bahçelere zarar veriyordu. O nedenle bu kapı yapıldı. Şimdi de koronavirüs salgını çıktı, bu kapı sayesinde yabancıların giriş çıkışlarını da engellemiş oluyoruz" dedi.'KÖYDEN ÇIKARKEN, KAPIYI KAPATIYORUZ'

Köyde yaşayan tanıdıklarının ihtiyaçlarını karşıladığını ifade eden Ahmet Şimşek ise, "Bu köprü, köyün tek giriş noktası olduğu için mecbur burayı kullanıyoruz. Zamanında köye yabani hayvanların girmemesi için kapı yapıldı, şimdi de yabancıların girişi de engellenmiş oluyor.  Kapıyı açıyoruz, sonra köyden çıkarken kapatıyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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