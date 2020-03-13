Koronavirüsten korunmada "ambalajlı gıda" önerisi
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Sağlık Bakanlığı, Güncel

Koronavirüsten korunmada "ambalajlı gıda" önerisi

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Sarıbekir, "Koronavirüsle sarsılan dünyada insan sağlığı için ambalajlı gıda olmazsa olmaz niteliğinde.

13.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:24
Koronavirüsten korunmada

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Sarıbekir, "Koronavirüsle sarsılan dünyada insan sağlığı için ambalajlı gıda olmazsa olmaz niteliğinde." dedi.

Ambalaj Sanayicileri Derneği'nden (ASD) yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, hijyenin bu dönemde en etkili korunma yöntemi olduğuna vurgu yaptı.

Hem Sağlık Bakanlığı'nın hem de uzmanların koronavirüsle ilgili hijyene dikkati çektiğini belirten ASD Başkanı Zeki Sarıbekir şunları aktardı:

"Ambalaj, içine konulan gıdaların üretildikleri koşullarda bozulmadan en ekonomik ve güvenilir biçimde tüketiciye ulaştırılmasını ve tanıtılmasını sağlayan bir ürün. Gıda ambalajının temel amacı; gıdaların raf ömrünü uzatmak, uygun koşullarda depolanmasını sağlamak ve gıdaları tüketiciye ulaşıncaya dek diğer bulaşanlardan korumak, gıda bozulmaları ve kalite kayıplarını en aza indirmek.

Ambalajlar; ekmek, süt, peynir, bakliyat ve sebze-meyve gibi günlük ihtiyacımız olan gıdaları korurken aynı zamanda sağlığımızı da koruyor. Çünkü açıkta, ambalajsız şekilde satılan gıdalar bakteri ve çürümeye karşı savunmasız; hızlı bozuluyor ve sağlığı tehdit ediyor. Üstelik bu tür gıdaların menşei takip edilemiyor, raf ömrü de güvenilir olmuyor. Koronavirüsle sarsılan dünyada insan sağlığı için ambalajlı gıda olmazsa olmaz niteliğinde."

"Halkımız bu dönemde daha duyarlı olmalı"

Temizlik ve hijyen bu dönemde daha fazla ön plana çıktığını söyleyen Sarıbekir, şu ifadeleri kullandı:

"İnsan sağlığını çevresel risklerden uzak tutan ve koruyan ambalajlı gıdaların önemi böyle dönemlerde bir kez daha ortaya çıkıyor. Açık alanlarda satışa sunulan gıdalar, insan ve çevre kaynaklı tüm risklere açık. Halkımızın bu konuda her zamankinden daha fazla duyarlı olması gerekiyor. Bundan 150 yıl önce insanlar temiz su, içecek, gıda, ilaç ve temel ihtiyaç maddelerine kolay ulaşamıyordu.

ASD olarak geçen süre içerisinde gıda ve içeceklerin ambalaja girmesiyle insan ömrü ortalamasının uzamış olduğuna inanıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi satın aldığınız ürünün ambalajı, onun güvencesidir ve her ürün ambalaja girmeli. Ambalajın üzerindeki etikette içerdiği ürünün besin değeri, ürünün miktarı, son tüketim tarihi, üretici adres bilgileri; yani ürünün muhteviyatı ve nerede ve kim tarafından üretildiğini içeren tüm bilgiler bulunur."

Kaynak: AA

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Manşet

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