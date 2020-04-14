Koronavirüsten korunma zırhı: Doğru dezenfeksiyon
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yorulmaz, "Mikropların tamamı vücut için zararlı değildir.
14.04.2020 11:55 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:55
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yorulmaz, "Mikropların tamamı vücut için zararlı değildir. Bu nedenle aşırı dezenfeksiyon ile tüm mikropların öldürülmesi, vücudun savunmasını sağlayan bağışıklık sisteminin gelişmesini engeller." dedi.
Kaynak: Dunya.com