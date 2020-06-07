Koronavirüsten kaçanlar yaylalara çıkıyor Koronavirüsten kaçanlar yaylalara çıkıyorORDU'da koronavirüs salgını ardından normalleşme süreciyle birlikte, vatandaşlar kentlerden yaylalara çıkmayı sürdürüyor.

Koronavirüsten kaçanlar yaylalara çıkıyor

ORDU'da koronavirüs salgını ardından normalleşme süreciyle birlikte, vatandaşlar kentlerden yaylalara çıkmayı sürdürüyor.

Ordu'da koronavirüs salgınının ardından normalleşme süreciyle birlikte kentlerden yaylalara çıkışlar sürüyor. Salgında ikinci ve üçüncü dalga beklentilerine karşı vatandaşlar yaylaları tercih ederken, bazı gurbetçi vatandaşlarında yaylalardan mülk satın almak için girişimde bulunuyor. Ordu'nun en gözde yaylalarından olan Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı yaylası ve obalarına da dönüşler sürüyor.Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, yaylada virüs salgınına karşı her türlü tedbiri aldıklarını, özellikle il dışından gelen gurbetçileri polis, jandarma ve zabıta ekiplerinin sıkı takip ettiğini, evlerde kendilerini izole etmek, maske kullanıp sosyal mesafeye de dikkat etmeleri konusunda gerekli uyarıların ve denetimlerin yapıldığını belirtti.Çambaşı yayla merkezinde tapulu arsalar olduğunu, vatandaşların her yıl arsa alım satımı yaptığını, virüs süreciyle birlikte vatandaşların daha fazla yer almaya başladığına da vurgulayan Yener Kaya, "İl dışından Çambaşı yaylamıza gelmeye başlayanlar var. Çambaşı merkezde tapulu mülk arsa var. Arsa alım satımı her yıl normal oluyor. Fakat şuanda yer alımları, bina satın alımıyla ilgili duyumlarımız var. Salgın nedeniyle insanlar kentlerden artık yaylaları tercih etmeye başladı. Virüs salgınının devam etme ihtimaline karşı da yaylalardan mülk edinmek isteyenler olduğunu görüyoruz. Yaylada alım satım bu yıl bu daha da artacak. Gurbetçilerimiz o atmosferden kurtulup buralara gelip tarım ve hayvancılığını yapıp daha sağlıklı ortamda yaşamlarını sürdürmek istiyor. İl dışından gelen hemşerilerimizin izolasyon kuralına uymalarını rica ediyorum. O tedbiri alırsak bir birimize sahip çıkmış oluruz. Bu virüsü hep birlikte atlatacağız. İlçemize ve yaylalarımıza şuanda ciddi bir yoğunluk var" dedi.'MERADAN YER SATIN ALINAMAZ?Türkiye'de denize en yakın kayak merkezinin Çambaşı yaylasında olduğunu, Karadeniz yaylalarını bir birine bağlayan Yeşil Yol hattının da yayla merkezinden geçtiğini ifade eden Yener Kaya, "Yaylamız son yıllarda popüler oldu. Bir çok yatırımlarımızda devam ediyor. Büyükşehir Belediyemiz tarafından yayla merkezinde binaların dış cepheleri yenilenip tek tip oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler'e de buradaki yatırımları için ayrıca teşekkür ediyorum. Virüs süreciyle birlikte yaylamızdan mülk satın alanlar var. Burada mülk ve arsa satın alırken alıcıların da çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yer satın almak isteyenler kesinlikle Belediyemizden ve ilgili kurumlardan yerle ilgili bilgi alsınlar. Daha sonra bizde vatandaşlarımızla karşı karşıya gelmeyelim. Kimisi gidiyor meradan yer satın alıyor. Yasa gereği meradan yer satılmaz ve alınmaz. Kesinlikle o insanlarla irtibata geçip ev satın almasınlar. Duyduğumuz zaman biz zaten gerekli işlemleri yapıyoruz" şeklinde konuştu.'DAHA FAZLA ET ALIYORLAR?Yaylada kasap işletmecisi olan Cemil Karagöl ise, yaylaya giden vatandaşların evlerde yoğun et tüketimine başladığını belirterek, 'Vatandaşlar artık kasaplara gelmeye başladı. Eskiye nazaran bu süreçte yayladaki vatandaşların et tüketimi daha arttı. Önceden eti kasapta mangalda yerlerdi, eve pek götürmezlerdi. Artık şimdi hem burada yiyorlar hemde eve daha fazla et alıyorlar. Dışarıdan buraya gelenlerde evlerine çekildiler. Hastalık şuan yavaşladı, yaylalar daha sakin diye buralara daha çok vatandaşın gelmesini bekliyoruz. Şehirden kalabalıktan kaçan buraya yaylalara gelecek. Bizde esnaf olarak umutluyuz" dedi.'YAYLADA OLSA MASKE TAKILMASI ŞART?Peynir, bal gibi hayvansal yöresel ürünleri satan Hamdi Özbucak ise, "Esnaf olarak eski canlılık yok. En önce sağlık, buraya gelenlerin mutlaka kurallara uymasını bekliyoruz. Yaylaya gelenleri bizde her yönüyle uyarıyoruz. Bu sene satıştan beklentimiz yok, müşteri görsün diye burada bekliyoruz. Yaylada olsa kesinlikle maske takılması şart, bunlara uymak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Cemal Akçal ise, yaylalara artık vatandaşların gelmeye başladığını, şehre göre yaylanın her zaman tercih edildiğini, bu sene virüs nedeniyle vatandaşları deniz yerine yaylalara davet ettiklerini söyledi.

Kaynak: DHA