Koronavirüsten İyileşenlerin Sayısı Artıyor, İşte Dünya Koronavirüs Tablosu

Sağlık Bakanı açıklamasına göre, Türkiye koronavirüs ile mücadelesinde ilk dönemi tamamladı. Dünyada salgının hızı kesilmezken, Türkiye'de vaka sayısı inişe geçti.

Sağlık Bakanı açıklamasına göre, Türkiye koronavirüs ile mücadelesinde ilk dönemi tamamladı. Dünyada salgının hızı kesilmezken, Türkiye'de vaka sayısı inişe geçti. Dünya genelinde koronavirüs tedavisi tamamlanan hastaların sayısı 1 milyon 300 bini aştı. İşte güncel Dünya koronavirüs tablosu

Dünya Koronavirüs Tablosu Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesindeki başarısına dikkat çekmişti. 29 Nisan, Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelede birinci dönemi geride bıraktığı tarih olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı hızla artıyor. Peki, dünya genelinde durum ne? Yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgını görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin canlı istatistikler ve koronavirüs haberlerinin paylaşıldığı Worldometer, dünya koronavirüs tablosunu çıkardı.

Dünyada Covid-19'dan İyileşen Sayısı

Worldometer'ın istatistiklerine göre, dünyada koronavirüs bulaşan 1 milyon 303 bin 692 kişi hastalığı yenmeyi başardı. En fazla hastanın iyileştiği ülkeler, Amerika (213.109), İspanya (159.359), Almanya (139.900), İtalya (93.245), İran (81.587).

Türkiye Koronavirüs Tablosu - 6 Mayıs

Türkiye'de 6 Mayıs tarihi itibarıyla koronavirüs bulaşan 131.744 kişiden 78.202'sinin iyileştiği kaydedildi. Sağlık Bakanı Koca, bu tabloya ilişkin "Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısı azaldı. Yeni vaka sayısında, sokağa çıkma kısıtına ara verilen günlerden kaynaklanan, beklenen sınırlar içinde bir artış oldu. Virüs bulduğu her fırsatı kullanıyor. Tedbirlere mutlaka uymalıyız. http://covid19.saglik.gov.tr" yorumunu yaptı.

Bilim Kurulu Toplantımızın ardından Koronavirüs ile ilgili son gelişmeler ve aldığımız yeni tedbirlere ilişkin basın açıklamamız.

??SAĞLIK BAKANLIĞI BİLKENT YERLEŞKESİ/ ANKARAhttps://t.co/9BC0wbP8fk

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 6, 2020