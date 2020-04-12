KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN ÜNİVERSİTELİ GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ
İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Emircan Kılıçkaya, koronavirüs hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.
12.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:48
İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Emircan Kılıçkaya, koronavirüs hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Kılıçkaya'nın vefatıyla ilgili mesaj paylaştı. Twitter hesabında paylaşılan mesajda, "Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Emircan Kılıçkaya'yı 11 Nisan 2020'de Kovid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve İTÜ camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.Malatyalı olduğu öğrenilen Emircan Kılıçkaya, İstanbul'da toprağa verildi.
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-Kılıçkaya'nın fotoğrafları
Kaynak: DHA