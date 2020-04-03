Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Öz için Cerrahpaşa'da 1 dakikalık saygı duruşu
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa, İstanbul, Güncel

Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Öz için Cerrahpaşa'da 1 dakikalık saygı duruşu

KORONAVİRÜS nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybeden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Eski Başkanı Patoloji Uzmanı Prof. Dr. Feriha Öz için meslektaşları saygı duruşunda bulundu.

03.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:26
Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Öz için Cerrahpaşa'da 1 dakikalık saygı duruşu
KORONAVİRÜS nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybeden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Eski Başkanı Patoloji Uzmanı Prof. Dr. Feriha Öz için meslektaşları saygı duruşunda bulundu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi dekanlık binası önünde gerçekleşen anmaya CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Prof. Dr. Feriha Öz'ün gelini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Büge Öz ve sağlık çalışanları katıldı. Sosyal mesafenin korunduğu saygı duruşu sırasında sağlık çalışanlarının maske taktığı görüldü.

"ACIMIZ VE ÜZÜNTÜMÜZ BÜYÜK"

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, "On binlerce öğrenci yetiştiren çok büyük bir değerimizi maalesef kaybettik. Acımız, üzüntümüz büyük. Acımız ve üzüntümüzün büyük olmasının bir diğer sebebi de şu an da binlerce öğrencisi, hocamızın cenazesinde saf tutmak isterdi. Maalesef pandemiden dolayı onu da yapamadık. Ondan dolayı da acımız biraz daha katlandı. Bu pandemi esnasında cephenin en önünde bu salgınla mücadele eden, Cerrahpaşa ailesindeki ve ülkemizdeki, dünyanın her yerindeki sağlık çalışanlarının hakkı ödenmez. Böyle dönemlerde hep beraber hastanemizdeki öğretim üyemiz, doktorumuz, asistanımız, hemşiremiz, sağlık çalışanımız, personelimiz, temizlik ve güvenlik görevlilerimiz hep birlikte bir mücadelenin içerisindeyiz. İnşallah bu mücadeleyi hep birlikte başarır ve mutlu günlerimize döneriz" dedi.

"PATOLOJİNİN TÜRKİYE'DEKİ ÇINARLARINDAN BİRİSİYDİ"

Türk Patoloji Derneği adına Prof. Dr. Kürşat Yıldız, "Prof. Dr. Feriha Öz hocamız patolojinin Türkiye'deki çınarlarından birisiydi. Çalışkan, üretken ve sevecenliğiyle meslektaşlarına örnek olmuş, binlerce öğrenci ve uzman yetiştirmiş bir hocamızdı" ifadelerini kullandı.  İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk ise "Bütün çabamız, gayretimiz tabii ki kendi sağlığımız da dahil ama toplumun sağlığı. Biz bunun için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Umarız ve dileriz sorumlular da gerekli adımları, doğru şekilde atar ve biz bu belayı, pandemiyi en az zararlar atlatırız" diye konuştu.

GELİNİ PROF. DR. BÜGE ÖZ GÖZYAŞLARINI TUTAMADIProf. Dr. Feriha Öz'ün gelini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Büge Öz, saygı duruşu sonrası başsağlığı dileklerini kabul etti. Büge Öz hem saygı duruşu sırasında hem de sonrasında gözyaşlarını tutamadı. Büge Öz gözyaşları içinde, "Bundan sonra güzel günlere geçtiğimizde inşallah onu güzel törenlerle anacağız" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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