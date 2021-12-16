Koronavirüsten hayatını kaybeden ebe için hastanede tören

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'de yoğun bakımda koronavirüs tedavisi görürken yaşamını yitiren ebe Seher Bıcı (47) için hastanede tören düzenlendi. Tören sırasında ayakta durmakta güçlük çeken Seher Bıcı'nın kızı Sıla Bıcı, "Biz ayakta güçlü duralım. Annem mutlu olsun" dedi.

Eceabat Devlet Hastanesi'nde ebe olarak görev yapan evli ve 3 çocuk annesi Seher Bıcı, 29 Kasım'da Covid-19 testi pozitif çıkınca, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan ve yoğun bakımda tedavisi süren ebe Seher Bıcı, tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi. Seher Bıcı'nın Covid-19 aşısı olmadığı öğrenildi.

Seher Bıcı'nın cenazesi hastane morgundaki törenin ardından, gözyaşları arasında toprağa verilmek üzere Eceabat ilçesine uğurlandı.