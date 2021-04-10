KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN CHP İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCISI GÜLHAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN CHP İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCISI GÜLHAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan son yolculuğuna uğurlandı.

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Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan son yolculuğuna uğurlandı.

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Gülhan'ın cenazesi Sancaktepe'de bulunan Sarıgazi Cemevi'ne getirildi. Cenazeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Gülhan'ın yakınları katıldı. Kemal Gülhan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Validesultan Mezarlığı'na defnedildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yol arkadaşımızdı, Allah rahmet eylesin. Güzel insandı. Kovid çok can aldı. Umarım herkes şifa bulsun. Dikkat etmeliyiz, tedbir almalıyız, kapanmalıyız." dedi.

KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN CHP İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCISI GÜLHAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN CHP İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCISI GÜLHAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN CHP İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCISI GÜLHAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN CHP İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCISI GÜLHAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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