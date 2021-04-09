Koronavirüsten hayatını kaybeden CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gülhan son yolculuğuna uğurlandı
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Koronavirüsten hayatını kaybeden CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gülhan son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa ESEN - Haberler | Güncel

Mustafa ESEN / Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan son yolculuğuna uğurlandı.

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Mustafa ESEN/  Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan son yolculuğuna uğurlandı. 

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Gülhan'ın cenazesi Sancaktepe'de bulunan Sarıgazi Cemevi'ne getirildi. Cenazeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Gülhan'ın yakınları katıldı. Kemal Gülhan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Validesultan Mezarlığı'na defnedildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yol arkadaşımızdı, Allah rahmet eylesin. Güzel insandı. Kovid çok can aldı. Umarım herkes şifa bulsun. Dikkat etmeliyiz, tedbir almalıyız, kapanmalıyız." dedi. 


Koronavirüsten hayatını kaybeden CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gülhan son yolculuğuna uğurlandı
Koronavirüsten hayatını kaybeden CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gülhan son yolculuğuna uğurlandı
Koronavirüsten hayatını kaybeden CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gülhan son yolculuğuna uğurlandı
Koronavirüsten hayatını kaybeden CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gülhan son yolculuğuna uğurlandı
Koronavirüsten hayatını kaybeden CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gülhan son yolculuğuna uğurlandı
Koronavirüsten hayatını kaybeden CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gülhan son yolculuğuna uğurlandı
Koronavirüsten hayatını kaybeden CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gülhan son yolculuğuna uğurlandı
Koronavirüsten hayatını kaybeden CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gülhan son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ESEN

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