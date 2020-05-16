Koronavirüsten etkilenen 70 aileye gıda yardımı Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle çalıştıkları iş yerlerinden ayrılan ihtiyaç sahibi 70 aileye gıda yardımı yapıldı.

Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle çalıştıkları iş yerlerinden ayrılan ihtiyaç sahibi 70 aileye gıda yardımı yapıldı.

Konya Selçuk Üniversitesinde görevli Doç. Dr. Onur Köksal, AA muhabirine, koronavirüsün bir çok aileyi ekonomik anlamda da etkilediğini söyledi.

Kırşehir'de de iş yerlerinden çıkarılan ve ihtiyaç sahibi aileleri, kentteki arkadaşları ile kısa süre önce belirlediklerini anımsatan Köksal, aileleri tek tek arayarak durumlarını öğrendiklerini ve taleplerini aldıklarını aktardı.

Bazı ailelerin kira ödemesini de yaptığını vurgulayan Köksal, şunları aktardı:

"Durum tespitinin ardından görüştüğümüz 70 ailenin ihtiyacı olan gıdaları hazırladık. Aynı gün içinde de evlerine ulaştırdık. Kardeşlik hukuku ile kentteki hemşehrilerimize imkanları çerçevesinde ulaşmaya çalıştık. Güzel bir birlik ve beraberlik örneği sağlandı. Mübarek ramazan ayında vatandaşların yaşadığı bu zorlu süreçte destek olmak bizleri de mutlu etti. En kısa sürede koronavirüs salgının bitmesini ve işlerinden ayrılan tüm vatandaşların işlerine kavuşmasını temenni ediyorum."

Kırşehir'deki marketlerde hazırlanan gıda paketleri, 70 aileye dağıtıldı.

Kaynak: AA