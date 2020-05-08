Koronavirüsten eşini kaybeden 3 çocuk annesi plazma tedavisiyle hayata tutundu
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Koronavirüsten eşini kaybeden 3 çocuk annesi plazma tedavisiyle hayata tutundu

Koronavirüsten eşini kaybeden 3 çocuk annesi plazma tedavisiyle hayata tutundu
08.05.2020 10:22 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:22

KAHRAMANMARAŞ'ta koronavirüs teşhisiyle hastaneye yatırılan Nuri Serdar (64) hayatını kaybetti, eşi Hatice Serdar ise plazma tedavisiyle sağlığına kavuştu.

KAHRAMANMARAŞ'ta koronavirüs teşhisiyle hastaneye yatırılan Nuri Serdar (64) hayatını kaybetti, eşi Hatice Serdar ise plazma tedavisiyle sağlığına kavuştu. 21 günlük tedavinin ardından alkışlarla hastaneden taburcu edilen Hatice Serdar, "Ne olur evlerinde otursunlar. Televizyonda izledikleri gibi değil, çok zor. Allah'ım kimseye vermesin" dedi.

Nuri Serdar, öksürük ve titreme şikayeti olan eşi Hatice Serdar'ı, 12 Nisan Pazar günü Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürdü. Yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Hatice Serdar, hastanede tedaviye alındı. Tedbir amaçlı yapılan test sonucu pozitif çıkan Nuri Serdar da aynı hastaneye yatırıldı. Ancak kısa sürede durumu ağırlaşan Nuri Serdar, 16 Nisan günü hayatını kaybetti. Hatice Serdar ise immün plazma tedavisi ile koronavirüsü yenmeyi başardı.

'EŞİM YANIMDA VEFAT ETTİ'4 Mayıs Pazartesi günü sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden taburcu olan 3 çocuk annesi Hatice Serdar, yetkililerin 'evde kal' çağrısına uyduklarını, hastalığa nasıl yakalandıklarını anlayamadığını söyledi. Eşinin son 20 gün hiç dışarı çıkmadığını, kendisinin ise sadece 2 defa markete gittiğini ifade eden Serdar, "Önce özel hastaneye gittik, grip diyerek ilaç verdiler.Bir hafta kullandım ancak düzelmedim. Sokağa çıkma yasağının olduğu 12 Nisan Pazar günü her yerim titriyordu, eşim de beni hastaneye götürdü. Sürüntü alıp tomografi çektiler ve servise yatırdılar. O gün eşimi de tedbiren yatırdılar. Meğerse eşimin rahatsızlığı benden daha fazlaymış. Eşim üç gün yattı dördüncü gün vefat etti. Eşimde sadece halsizlik ve iştahsızlık vardı. Eşim yanımda vefat etti" diye konuştu.'MALATYA VE GAZİANTEP'TEN PLAZMA GETİRDİLER'Eşinin kalp yetmezliği ile kronik tansiyon ve şeker hastalığı bulunduğunu belirten Hatice Serdar, şöyle devam etti: "Eşim vefat ettikten sonra kötüleştim. Malatya'dan plazma getirttiler. Onu verip, bir gün durduktan sonra Gaziantep'ten de plazma getirttiler. Onu da verdikten sonra Allah'a şükür rahatlamaya başladım. İkinci tomografi çekildiğinde doktor, 'Durumun çok kötü' demişti. En sonunda koronavirüsü elhamdülillah yendim. Taburcu olmadan önceki testlerim negatif çıktı. Sağlık çalışanlarından Allah razı olsun. Ağladıysam ağladılar, güldüysem güldüler. Bana çok yardımları oldu, hala arayıp soruyorlar, Allah hepsinden razı olsun."

Hatice Serdar, evden çıkmayın çağrısında bulunarak, "Ne olur evlerinde otursunlar. Televizyonda izledikleri gibi değil, çok zor. Allah'ım kimseye vermesin " dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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